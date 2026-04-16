Barcelona planuje przyszłość. Flick wybrał własne tempo

FC Barcelona zakończyła już udział w Lidze Mistrzów, mogąc skupić się wyłącznie na rywalizacji w La Liga. Tymczasem wieści w sprawie przyszłości Hansi Flick przekazano w audycji "Tot Costa".

Hansi Flick cierpliwie podchodzi do przedłużenia umowy

FC Barcelona pod wodzą trenera Hansiego Flicka wyraźnie odżyła. Katalończycy zaczęli wygrywać trofea. Mimo że ostatnio zakończyli swój udział w Lidze Mistrzów na etapie ćwierćfinału rozgrywek, to w klubie nie wyobrażają sobie rozstania z Niemcem. Konkretne wieści przekazało natomiast Catalunya Radio w audycji „Tot Costa”.

Źródło dało do zrozumienia, że Flick przedłuży kontrakt. Niemniej doświadczony trener chce jeszcze poczekać do końca sezonu. 61-latek ma umowę ważną z Barceloną do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie jasne ma być, że strony doszły już do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu o kolejne 12 miesięcy, czyli do końca czerwca 2028 roku.

Flick został trenerem Barcy w lipcu 2024 roku. Z gigantem ligi hiszpańskiej zdążył już wygrać mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla. Na koncie Niemca są też dwa Superpuchary Hiszpanii. W tej kampanii Barcelona jest na dobrej drodze do tego, aby sięgnąć po kolejne mistrzostwo La Liga.

Były selekcjoner reprezentacji Niemiec jak na razie prowadził ekipę z Camp Nou w 110 meczach. Zaliczył w nich średnią na poziomie 2,35 punktu na mecz. To efekt 83 zwycięstw i 10 remisów. Bilans bramkowy w tych spotkaniach to 307:129 na korzyść Katalończyków. Już za tydzień Barcelona rozegra kolejne spotkanie ligowe, mierząc się z Celtą Vigo.