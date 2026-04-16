Barcelona planuje przyszłość. Flick wybrał własne tempo

09:23, 16. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Catalunya Radio

FC Barcelona zakończyła już udział w Lidze Mistrzów, mogąc skupić się wyłącznie na rywalizacji w La Liga. Tymczasem wieści w sprawie przyszłości Hansi Flick przekazano w audycji "Tot Costa".

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick cierpliwie podchodzi do przedłużenia umowy

FC Barcelona pod wodzą trenera Hansiego Flicka wyraźnie odżyła. Katalończycy zaczęli wygrywać trofea. Mimo że ostatnio zakończyli swój udział w Lidze Mistrzów na etapie ćwierćfinału rozgrywek, to w klubie nie wyobrażają sobie rozstania z Niemcem. Konkretne wieści przekazało natomiast Catalunya Radio w audycji „Tot Costa”.

Źródło dało do zrozumienia, że Flick przedłuży kontrakt. Niemniej doświadczony trener chce jeszcze poczekać do końca sezonu. 61-latek ma umowę ważną z Barceloną do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie jasne ma być, że strony doszły już do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu o kolejne 12 miesięcy, czyli do końca czerwca 2028 roku.

Flick został trenerem Barcy w lipcu 2024 roku. Z gigantem ligi hiszpańskiej zdążył już wygrać mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla. Na koncie Niemca są też dwa Superpuchary Hiszpanii. W tej kampanii Barcelona jest na dobrej drodze do tego, aby sięgnąć po kolejne mistrzostwo La Liga.

Były selekcjoner reprezentacji Niemiec jak na razie prowadził ekipę z Camp Nou w 110 meczach. Zaliczył w nich średnią na poziomie 2,35 punktu na mecz. To efekt 83 zwycięstw i 10 remisów. Bilans bramkowy w tych spotkaniach to 307:129 na korzyść Katalończyków. Już za tydzień Barcelona rozegra kolejne spotkanie ligowe, mierząc się z Celtą Vigo.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości