Arsenal FC – Sporting Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (15.04.2026)

Arsenal – Sporting: typy bukmacherskie

W 1/4 finału Ligi Mistrzów zameldowały się już dwie drużyny, ale żadna z Anglii. Ostatnim klubem na polu bitwy pozostał Arsenal, który będzie bronił skromnej, jednobramkowej zaliczki wypracowanej w Lizbonie. Sporting postrzega tę sytuację jako potencjalnie korzystną, ponieważ wciąż może odwrócić losy dwumeczu. Czy przyjezdni z Portugalii zdołają wyeliminować faworyta z Londynu? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Arsenal – Sporting: ostatnie wyniki

Arsenal to najlepiej punktujący zespół w Anglii w perspektywie krótko i długoterminowej. Ostatnia porażka Kanonierów (1:2) zachwiała jednak pewnością zespołu, który coraz bardziej musi obawiać się goniącego wicelidera, Manchesteru City. Przewaga nad tym zespołem to zaledwie sześć oczek, przy nadchodzącym starciu bezpośrednim i jednym pojedynku mniej po stronie Obywateli.

Sporting nie pokazał ostatnio pełni swoich możliwości. Zespół ten wygrał na wyjeździe 1:0 z Estrelą, ale w tego typu spotkaniach od piłkarzy z Lizbony wymaga się więcej. Można jednak zrozumieć, że drużyna z Portugall koncentrowała się teraz przede wszystkim na rewanżu w Lidze Mistrzów.

Arsenal – Sporting: historia

Kluby te zagrały ze sobą w tej edycji Ligi Mistrzów już dwukrotnie. Oba spotkania miały miejsce na stadionie w Lizbonie. Nie pomogło to jednak Sportingowi w uniknięciu porażek. W pierwszej konfrontacji Arsenal triumfował aż 5:1. W fazie pucharowej było już trudniej, ponieważ londyńczycy zwyciężyli tylko 1:0.

Arsenal – Sporting: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs około 1.50. Remis wyceniono współczynnikiem 4.30. Z kolei wygraną Sportingu możesz zagrać po kursie 6.50.

Arsenal Remis Sporting CP 1.50 4.30 6.50 1.46 4.35 6.50 1.50 4.35 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2026 00:09

Arsenal – Sporting: kto wygra?

Arsenal – Sporting: przewidywane składy

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Norgaard, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyokeres

Sporting: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Braganca, Hjulmand; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez

Arsenal – Sporting: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Sporting odbędzie się w środę (15 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

