Widzew „odzyskał” swojego piłkarza”. Przekazano wieści ws. Bukariego

Widzew Łódź poinformował, że w treningu z zespołem jest już Osman Bukari, a wszystkie dokumenty pozwalają mu pozostać w Polsce bez większych komplikacji w przyszłości.

Bukari już po załatwieniu wizy

Widzew Łódź w tym sezonie sensacyjnie walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasy. Przez pierwszą część sezonu właściwie nie chciało się wierzyć, że drużyna, która na transfery wydała łącznie 20 milionów euro, może mieć takie problemy z punktowaniem. Obecnie jednak zajmują oni 17. miejsce w tabeli i tracą do bezpiecznej lokaty jedno oczko. Nasz Superkomputer nie ma jednak wątpliwości, że Łodzianie są poważnym kandydatem do spadku.

Niemniej poza tym, co dzieje się w tabeli, ostatnio w kontekście Widzewa sporo mówiło się także o „zniknięciu” Osmana Bukariego. Skrzydłowy, który kosztował klub 5 milionów euro miał bowiem problemy z wyrobieniem wizy oraz potrzebnych dokumentów do przebywania w Polsce. Dlatego też ostatnie dwa tygodnie był nieobecny na treningach, ale teraz już wrócił. Jak przekazano w programie „Rozgrzewka” na „Widzew TV”, Bukari jest już w treningu z zespołem, a wszystkie załatwienia powinny pozwolić mu pozostać w Polsce bez komplikacji przez dłuższy czas.

Osman Bukari w tym sezonie dla Widzewa rozegrał w sumie pięć spotkań, ale jest w nich bez gola oraz asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-latka z Ghany na trzy miliony euro. Jego umowa z drużyną z Serca Łodzi obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

