Jagiellonia szykuje transfery. Wiemy, ile może zapłacić za bramkarza! [NASZ NEWS]

Sezon Ekstraklasy wchodzi w decydujący moment, ale kluby wybiegają też już myślami do przodu. Na spore zmiany zanosi się na przykład w Jagiellonii. Goal.pl sprawdził na jakie pozycje klub z Podlasia szuka piłkarzy i ile może zaoferować za bramkarza.

W Białymstoku będzie się działo!

Jagiellonia Białystok zalicza kolejny dobry sezon. Udane występy w Lidze Konferencji UEFA znów „podbiły” rozpoznawalność klubu w Europie, a w lidze zespół Adriana Siemienca też walczy o najwyższe lokaty. I choć do końca rozgrywek zostało jeszcze sporo czasu, to klub rozgląda się już za transferami na przyszły sezon.

Na pewno w Jagiellonii dojdzie do kilku roszad, bo części zawodnikom kończą się wypożyczenia/kontrakty. Najtrudniej będzie zatrzymać Afimico Pululu, choć, jak już informowaliśmy, klub podjął nowy wysiłek, aby tego dokonać.

Co dalej z Mazurkiem?

Duże zainteresowanie, poza napastnikiem reprezentacji DR Kongo, wzbudza też Bartosz Mazurek. Jak pisaliśmy, przygląda mu się między innymi portugalski gigant.

Na tym nie koniec, bo jak wspomniano, kilku innych piłkarzy jest wypożyczonych do końca sezonu. W związku z tym klub ma przygotowaną listę pozycji, na które chciałby dokonać transferów.

Zaczynając od tyłu… Jagiellonia szuka bramkarza. To mogłoby oznaczać potencjalne pożegnanie z klubem Sławomira Abramowicza lub Miłosza Piekutowskiego. Tak czy inaczej, na liście życzeń klubu z Podlasia jest właśnie golkiper.

Tutaj pojawia się ciekawa adnotacja: Jagiellonia jest w stanie zapłacić za transfer bramkarza, a maksymalna kwota jaką może na niego wydać to 400 tysięcy euro.

Wymagań co do umiejętności jest sporo, a jedno z nich to: „Ma być dodatkowym zawodnikiem z pola w fazie wyprowadzania piłki, dając wsparcie kolegom i podając obiema nogami”.

Obrońcy też mile widziani

Idąc dalej, klub rozgląda się za obrońcami, zarówno na lewą, jak i na prawą stronę. Jagiellonia specyfikuje jakiego typu piłkarzy chętnie widziałaby u siebie. Jednym z warunków jest to, aby taki zawodnik był w stanie przebiec w trakcie meczu 11 kilometrów.

Były mistrz Polski szuka też defensywnego pomocnika. Tutaj oczekiwania biegowe są na poziomie 12 km na mecz. Idąc dalej, w Białymstoku chętnie widziano by pomocnika box to box (12 km). Następny na liście jest skrzydłowy, dobry i skuteczny w grze 1 na 1. Oczekiwania co do dystansu to 11,5 km na mecz.

Atak? Najlepiej ktoś taki jak Pululu

Poszukiwania wieńczy pozycja napastnika, co wiążę się z potencjalnym odejściem Pululu. Tutaj jako przykład idealnego typu gracza Jagiellonia podaje właśnie napastnika kadry DR Kongo. Poza innymi atrybutami, ma to być zawodnik agresywny w grze, umiejący przytrzymać piłkę i skutecznie przepychający się z obrońcami. Czyli, kropka w kropkę właśnie Pululu.