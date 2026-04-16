Barcelona myśli o sprzedaży wielkiej gwiazdy. Klub czeka na ofertę

Barcelona wciąż szuka pieniędzy na letnie transfery i porządkowanie budżetu. Według Culemanii w klubie nie wykluczają sprzedaży jednego z kluczowych zawodników, jeśli wpłynie naprawdę duża propozycja.

Barcelona potrzebuje pieniędzy na transfery

Sytuacja finansowa Barcelony nadal ma wpływ na planowanie letniego okna. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów klub znalazł się dalej od zasady 1:1 w ramach finansowego fair play, a to może mocno utrudnić przeprowadzenie większych ruchów kadrowych. Dlatego na Camp Nou mają analizować różne warianty pozyskania dodatkowych środków.

Według źródła brak awansu do półfinału Champions League oznacza dla Barcelony stratę ponad 20 milionów euro potencjalnych wpływów. Chodzi nie tylko o premię od UEFA, ale również o pieniądze związane z prawami i dniem meczowym. To sprawia, że klub jeszcze mocniej musi patrzeć na ewentualne sprzedaże, jeśli chce realnie myśleć o nowych nazwiskach.

Władze Barcelony mają świadomość, że bez wpływów z transferów trudniej będzie ruszyć po zawodników, którzy znajdują się wysoko na liście życzeń. W tym gronie wymieniani są między innymi Julian Alvarez i Alessandro Bastoni. Żeby w ogóle zbliżyć się do takich operacji, najpierw trzeba poprawić bilans.

Barcelona może sprzedać jednego z liderów

Culemania przekonuje, że w klubie mogą zostać rozważone oferty za Alejandro Balde, Julesa Kounde i Frenkiego de Jonga. To ważne nazwiska, bo cała trójka należy do podstawowych piłkarzy zespołu. Nie oznacza to jeszcze, że Barcelona aktywnie wystawia ich na sprzedaż, ale przy odpowiednio wysokiej propozycji temat ma być otwarty.

Najbardziej realny wydaje się scenariusz związany z Balde lub Kounde. Obaj mają wzbudzać zainteresowanie klubów z Premier League, a dodatkowo ich ostatni sezon został oceniony jako słabszy. To może sprawić, że przy naprawdę mocnej ofercie Barcelona usiądzie do rozmów.

Trudniejszy ma być przypadek Frenkiego de Jonga. Holender od dłuższego czasu nie wykazywał chęci odejścia, dlatego jego transfer byłby bardziej skomplikowany. Mimo to także on znalazł się w gronie piłkarzy, których sytuacja może zostać przeanalizowana. Zwłaszcza że w środku pola Barcelona ma także młodszych zawodników, takich jak Marc Bernal, Gavi czy Pedri, którzy mają być postrzegani jako ważni dla przyszłości drużyny.