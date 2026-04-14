Milik na celowniku włoskiego klubu. „Zapewniłby gole i doświadczenie”

Arkadiusz Milik latem może zmienić klub. Zainteresowana usługami Polaka jest Bologna. "Gdyby był w formie, to zapewniłby Bolonii gole i doświadczenie" - powiedział Manuel Minguzzi z "TuttoBolognaWeb" w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Arkadiusz Milik

Milik może trafić do zespołu z Bolonii

Arkadiusz Milik to chyba najbardziej wyraźny przykład pecha, który może zniweczyć dobrze zapowiadającą się karierę. Oczywiście, Polak i tak osiągnął bardzo dobre wyniki w swojej dotychczasowej przygodzie z piłką, ale gdyby nie liczne poważne urazy, z pewnością mówilibyśmy o nim w jeszcze innym kontekście. Niestety przez ostatni rok sprawa napastnika Juventusu przewijała się w tylko jednej kwestii: powrotu po zerwaniu więzadeł.

Co prawda udało się już mu wrócić na boiska włoskiej Serie A, ale nikt nie ma wątpliwości, że latem Milik poszukać będzie musiał nowego klubu. Jego przyszłość w barwach Starej Damy jest przesądzona, a w ostatnim czasie reprezentant Polski łączony był z nowymi klubami. Jednym z nich jest Bologna, która latem mogłaby sięgnąć po Arkadiusza Milik. Jak przekazuje jeden z włoskich dziennikarzy związanych z klubem, taki ruch faktycznie byłby możliwy i miałby szanse powodzenia.

– Transfer Milika? Z Giovannim Sartorim wszystko jest możliwe, choć wydaje mi się, że Bologna woli postawić na młodego zawodnika, który zastąpi Dallingę. Jeśli jednak koszty okażą się zbyt wysokie, przydałby się doświadczony gracz, taki jak Milik. Nie mam wątpliwości co do umiejętności Polaka. Gdyby był w formie, to zapewniłby Bolonii gole i doświadczenie. Martwi mnie jednak jego forma fizyczna – powiedział Manuel Minguzzi z „TuttoBolognaWeb” w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

Arkadiusz Milik w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie dwa mecze, a na murawie spędził 34 minuty. Do ostatnich tygodni pauzował on jednak blisko rok. 32-latek z Tychów na poziomie Serie A ma łącznie 154 mecze i 49 goli.

