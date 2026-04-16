Liverpool faworytem do darmowego transferu. Chciał go Juventus i Barcelona

Senesi zostanie w Premier League. Liverpool jest faworytem do transferu

Liverpool wydał na transfery ponad 500 milionów euro, ale i tak zakończy sezon bez żadnego trofeum. Dla kibiców to absolutna porażka więc nic dziwnego, że domagają się zmian. The Reds planuje latem kolejne wzmocnienia, ale jak mówił sam Arne Slot, żeby kogoś kupić, muszą sprzedawać. Wiadomo już, że na pewno odejdzie Andy Robertson i Mohamed Salah. Obaj zmienią klub jako wolni agenci.

W kontekście odejść trudno na razie wytypować, kto mógłby zostać sprzedany. Natomiast istnieje duża szansa, że wybrali zawodnika, który będzie ich pierwszym transferem w nadchodzące lato. Nie jest tajemnicą, że mistrzowie Anglii szukają środkowego obrońcy.

Przeglądając dostępnych piłkarzy, zwrócili uwagę na gracza do wzięcia za darmo. Marcos Senesi, bo o nim mowa po zakończeniu sezonu opuści Bournemouth. Argentyńczyk szuka nowego pracodawcy i skłania się ku pozostaniu w Premier League. Z informacji serwisu I Paper News wynika, że Liverpool to klub, który ma być faworytem do podpisania kontraktu z 28-latkiem.

Senesi na brak zainteresowania nie może narzekać. Wcześniej pisano o możliwej przeprowadzce do Juventusu, a nawet FC Barcelony. Co więcej, Stara Dama miała złożyć mu ofertę, ale została odrzucona ze względu na brak porozumienia dot. wynagrodzenia. W tym sezonie Argentyńczyk uzbierał 31 meczów w lidze, w których 4 razy zanotował asystę. W Anglii gra od sierpnia 2022 roku.