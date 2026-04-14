Polskie kluby pytają o nigeryjski talent. Strzelał w młodzieżowej Lidze Mistrzów [NASZ NEWS]

Napastnik to jedna z najbardziej poszukiwanych pozycji przez polskie kluby. To się nie zmienia od kilku okienek i tak samo będzie latem. Z naszych informacji wynika, że kilka klubów Ekstraklasy pyta o utalentowanego Nigeryjczyka z Lille.

Nic się nie zmienia, „9” wciąż w cenie

Gdyby podzielić poszukiwania piłkarzy przez polskie (choć nie tylko) kluby w ostatnich okienkach transferowych na poszczególne pozycje, to najbardziej pożądanym byłby zapewne napastnik.

Czy to lato, czy zima, wiele klubów (wciąż) szuka skutecznej „dziewiątki”. Ostatnio prezentowaliśmy na przykład listę życzeń Rakowa i ta pozycja też się tam znajduje. Tak samo wygląda sytuacja Zagłębia Lubin, którego potrzeby też pokazywaliśmy na naszych łamach.

Latem będzie tak samo, nie tylko w tych dwóch przypadkach. Gdy spogląda się na zapotrzebowania polskich klubów, to w wielu przypadkach jest tam właśnie napastnik. Drużyny z Ekstraklasy przeczesują całą Europę w poszukiwaniu snajpera, a jeden z najświeższych tropów prowadzi do Francji.

Wolał Lille od Anderlechtu

Jak się dowiedzieliśmy kilka klubów znad Wisły sprawdza sytuację napastnika rezerw Lille. Jedna z supozycji wskazuje na Raków Częstochowa, ale na tym etapie nie ma jeszcze potwierdzenia. Tak czy inaczej zawodnik wydaje się ciekawy.

To 19-letni Nigeryjczyk Adeshina Ayodele. Jest zawodnikiem LOSC Lille, do którego przyszedł latem 2024 roku, podpisując pięcioletni kontrakt. Afrykańczyk był w kręgu zainteresowania kilku znanych europejskich marek, jak choćby Anderlechtu Bruksela. Wybrał jednak Francję.

Strzelał Realowi Madryt i Sportingowi

Zainteresowanie jego usługami wzmogło się po znanym turnieju dla drużyn młodzieżowych Viareggio Cup. Afrykańska akademia (Beyond Limits Academy) w barwach której grał wtedy Ayodele wygrała te zawody jako pierwsza drużyna z Afryki. Ayodele był jedną z gwiazd imprezy, strzelając pięć goli i asystując przy jednej bramce (w 7 meczach).

Jak wspomniano, latem 2024 napastnik przeniósł się do Lille, gdzie zaczynał w zespole do lat 19. Obecnie najczęściej gra w drugiej drużynie i popisuje się niezłą skutecznością.

W tym sezonie francuskiej trzeciej ligi Nigeryjczyk rozegrał 17 spotkań, w których strzelił 7 goli i zaliczył 6 asyst. Ayodele błysnął też w młodzieżowej Lidze Mistrzów UEFA, strzelając bramki Realowi Madryt i Sportingowi Lizbona. Z naszych informacji wynika, że Lille byłoby skłonne go wypożyczyć z opcją wykupu.