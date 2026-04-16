Deco opracował plan na głośny transfer Barcelony. Spora niespodzianka

Barcelona ma pracować nad sprowadzeniem Alessandro Bastoniego. Jak poinformował portal Culemania, Deco rozpoczął już konkretne rozmowy, a w operacji może pojawić się też niespodziewane nazwisko.

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco ruszył po Bastoniego

Po kolejnym nieudanym podejściu do Ligi Mistrzów Barcelona ma pracować nad wzmocnieniem defensywy. Klub szuka stopera, który od razu podniósłby poziom linii obrony, a jednym z głównych celów ma być Alessandro Bastoni. To piłkarz, który od dłuższego czasu przewija się w spekulacjach wokół czołowych europejskich klubów, ale tym razem temat ma wejść na bardziej konkretny poziom.

Według źródła Barcelona nie ogranicza się już tylko do sondowania otoczenia zawodnika. Deco miał pójść krok dalej i rozpocząć kontakty z Interem Mediolan, by sprawdzić warunki ewentualnej operacji.

Barcelona chciałaby zamknąć temat za około 50 milionów euro, ewentualnie uzupełniając ofertę dodatkowymi bonusami. Inter ma jednak oczekiwać wyższej kwoty i preferować propozycję bliższą 70 milionom euro. To pokazuje, że do porozumienia wciąż daleka droga, ale sam fakt wejścia w rozmowy może sugerować, że w klubie naprawdę traktują ten ruch poważnie.

Barcelona szykuje niespodziankę

Najciekawszy wątek dotyczy możliwego sposobu obniżenia ceny. Barcelona ma brać pod uwagę włączenie do operacji jednego ze swoich zawodników. W tym kontekście pojawia się Hector Fort, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w Elche i ma wzbudzać zainteresowanie Interu.

To właśnie ten ruch byłby sporą niespodzianką. Fort nie należy dziś do najgłośniejszych nazwisk w kadrze Barcelony, ale według doniesień jego profil odpowiada włoskiemu klubowi. Młody boczny obrońca mógłby więc stać się elementem rozmów i pomóc Katalończykom zejść z ceny za Bastoniego.

Na razie nie ma mowy o finalnym porozumieniu, ale kierunek wydaje się wyraźny. Barcelona chce wykorzystać lato do wzmocnienia środka obrony i widzi w Bastonim zawodnika, który mógłby wejść do zespołu jako ważna postać od pierwszego dnia.