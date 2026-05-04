Radomiak wygrał z Lechią, grając w dziesięciu! Tapsoba ustrzelił hat-tricka [WIDEO]

Radomiak Radom pokonał Lechię Gdańsk (3:1), choć od 36. minuty grał o jednego zawodnika mniej. Hat-tricka zdobył Abdoul Tapsoba. Zieloni są już prawie pewni utrzymania w Ekstraklasie.

PressFocus Na zdjęciu: Abdoul Tapsoba

Radomiak Radom przybliżył się do utrzymania w Ekstraklasie

Radomiak Radom na zakończenie 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy rywalizował na własnym stadionie z Lechią Gdańsk. Obie drużyny walczą o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po poniedziałkowym spotkaniu bliżej osiągnięcia celu są piłkarze Bruno Baltazara. Mimo gry w dziesięciu przez ponad godzinę udało im się pokonać rywali (3:1). Hat-tricka skompletował Abdoul Tapsoba.

Pierwszą bramkę napastnik z Burkina Faso zdobył w 26. minucie. 24-latek wykończył dośrodkowanie Elvesa Balde strzałem głową. Dziesięć minut później sędzia pokazał czerwoną kartkę Jeremy’emu Blasco.

Co się odwlecze, to nie uciecze! 😉 Radomiak prowadzi z Lechią po golu Tapsoby! ⚽



Jeszcze przed przerwą Tapsoba podwyższył wynik meczu. Ponownie asystował mu Balde, a napastnik, choć na raty pokonał bramkarza Lechii Gdańsk, świętując drugiego gola w spotkaniu.

𝐓𝐀𝐏𝐒𝐎𝐁𝐀 𝐏𝐎 𝐑𝐀𝐙 𝐃𝐑𝐔𝐆𝐈! 🔥



Kapitalne uderzenie z dystansu! 💪



Chwilę po wznowieniu gry w drugiej połowie Tapsoba skompletował hat-tricka. Przypomnijmy, że Lechia grała w przewadze jednego zawodnika, ale nawet mimo to, nie potrafili powstrzymać osłabionego rywala.

𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐓𝐀𝐏𝐒𝐎𝐁𝐘! 🔥



Radomiak nic sobie nie robi z gry w osłabieniu! 3:0! 😱



Gdańszczan było stać tylko na jednego gola. W 66. minucie sędzia podyktował rzut karny, a Tomas Bobcek zamienił go na gola honorowego, umacniając się na pozycji lidera klasyfikacji strzelców.

Lechia nie składa broni! Tomas Bobcek trafia z rzutu karnego ⚽



Radomiak po 31. kolejkach ma na swoim koncie 43 punkty i zajmuje 8. miejsce w tabeli. Utrzymanie w Ekstraklasie powinno być tylko formalnością. Z kolei Lechia zajmuje 15. miejsce z dorobkiem 38 punktów. Nad strefą spadkową mają 2 oczka przewagi.

Radomiak Radom 3:1 Lechia Gdańsk (26′, 45′, 48′ Tapsoba – 66′ Bobcek)