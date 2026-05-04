Real Madryt doczeka się powrotu kluczowego piłkarza na El Clasico

Real Madryt w niedzielę (10 maja) zmierzy się z FC Barceloną w ramach 35. kolejki La Liga. El Clasico może zdecydować o tytule. Jak donosi El Mundo, do gry wróci Thibaut Courtois.

Real Madryt w najbliższy weekend czeka ostatnie ważne wydarzenie w sezonie 2025/2026. Na Spotify Camp Nou zmierzą się z FC Barceloną. Zbliżające się El Clasico może przesądzić o tytule dla katalońskiego klubu. Królewscy mają już tylko matematyczne szanse na mistrzostwo. Ich celem będzie pokrzyżowanie planów odwiecznemu rywalowi i przełożenie świętowania.

El Mundo poinformowało, że do gry na prestiżowe spotkanie wróci kluczowy zawodnik Los Blancos. W wyjściowej jedenastce można spodziewać się Thibaut Courtois. Bramkarz był wyłączony z gry od końcówki marca, gdy doznał kontuzji.

Pod nieobecność Courtois w bramce stanął Andrij Łunin. Ukrainiec spisywał się przeciętnie, gdyż pierwsze czyste konto zachował dopiero w dwunastym występie. Wcześniej w każdym z jedenastu spotkań tracił przynajmniej jedną bramkę. Dla kibiców Realu oraz samego klubu powrót doświadczonego Belga to bardzo dobra wiadomość. Przed urazem zachował 15 czystych kont w 41 meczach.

Pod znakiem zapytania stoi występ Kyliana Mbappe. Francuz doznał niedawno kontuzji. W środę (6 maja) przejdzie dodatkowe badania, których wynik zdecyduje o tym, czy zagra z Barceloną. Na pewno nie wystąpi Ferland Mendy, który wypadł na pięć miesięcy.

W tym sezonie Real Madryt dwukrotnie rywalizował z Barceloną. W rozgrywkach ligowych Królewscy wygrali (2:1). Natomiast w finale Superpucharu Hiszpanii górą była Duma Katalonii (3:2).