Barcelona sprzeda gwiazdę za 80 mln euro? Gigant chce transferu

Barcelona nie wyklucza sprzedaży Julesa Kounde. Zainteresowany gwiazdą jest Liverpool, który może zaoferować za niego duże pieniądze - ujawnia "Mundo Deportivo".

Kounde bohaterem transferu do Premier League?

Barcelona ma ambitne plany związane z letnim okienkiem. Jej celem na przyszły sezon jest upragniona Liga Mistrzów, której obecnie znów nie udało się zdobyć. Hansi Flick wierzy, że dokona tego przed opuszczeniem Katalonii, a klub chce mu w tym pomóc. Latem do drużyny ma trafić napastnik z najwyższej półki, a do tego środkowy obrońca, który stworzy z Pau Cubarsim skuteczny duet. Aby te transfery doszły do skutku, Barcelona będzie musiała wyłożyć wielkie pieniądze. Nie wyklucza tym samym sprzedaży tych, którzy nie uchodzą za trzon zespołu.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy znacząco zmieniło się nastawienie wobec Julesa Kounde, który jeszcze jakiś czas temu był nie do zastąpienia. Jego forma w obecnym sezonie pozostawia jednak wiele do życzenia, stąd chociażby wypożyczenie Joao Cancelo czy korzystanie na jego pozycji z Erica Garcii. Francuz znacząco obniżył loty, co może poskutkować nawet jego sprzedażą.

W rzeczywistości Barcelona woli go zatrzymać, ale jednocześnie nie będzie stawać na przeszkodzie, jeśli pojawi się dobra oferta. „Mundo Deportivo” twierdzi, że takową może złożyć Liverpool, który wycenia gwiazdora na 80 milionów euro i jest zainteresowany transferem. W tym momencie nie trwają jakiekolwiek rozmowy, ale temat rzeczywiście istnieje.

The Reds widzą w Kounde docelowego następcę Trenta Alexandra-Arnolda. Sprowadzony w zeszłym roku Jeremie Frimpong lepiej wygląda na skrzydle, więc potrzebny jest nowy obrońca.