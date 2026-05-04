Jest wielkim bohaterem Legii. Jego transfer to pomysł Papszuna

Legia Warszawa jest na dobrej drodze, by utrzymać się w Ekstraklasie. Na jednego z bohaterów rundy wiosennej wyrósł Rafał Adamski. Jego transfer był pomysłem Marka Papszuna - ujawnia portal Legia.net.

Papszun zadecydował o tym transferze

Legia Warszawa startowała do rundy wiosennej jako jedna z trzech najgorszych drużyn Ekstraklasy. Była poważnie zagrożona spadkiem do pierwszej ligi, ale pod wodzą Marka Papszuna radzi sobie dość dobrze. Niedawno wysoko przegrała z Lechem Poznań, ale zareagowała na to odpowiednio, ogrywając w minionej kolejce Widzewa Łódź – bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie.

Obecnie Wojskowi mają cztery punkty przewagi nad strefą spadkową i zajmują dziesiątą lokatę. Nie są jeszcze bezpieczni, ale wiele wskazuje na to, że faktycznie utrzymają się w Ekstraklasie. Na próżno także w ich przypadku liczyć na coś więcej, bowiem na trzy kolejki przed końcem rozgrywek tracą sześć punktów do czołowej piątki tabeli.

Wpływ na losy drużyny w rundzie wiosennej ma Rafał Adamski, czyli bohater sensacyjnego transferu podczas zimowego okienka. Jeszcze w pierwszej części sezonu zachwycał na zapleczu Ekstraklasy, by teraz ratować Legię z opresji. Napastnik uzbierał dotąd trzy bramki oraz asystę – jego trafienia przesądziły o wygranych z Wisłą Płock, Zagłębiem Lubin i ostatnio też Widzewem Łódź.

Co ciekawe, o transferze Adamskiego w dużej mierze zadecydował przypadek. Legia miała zimą inne cele, ale nie zdołała ich zrealizować. Na kandydaturę tego napastnika namawiał z kolei Papszun, który dostrzegał w nim potencjał. Szkoleniowiec pomógł więc poważnie wzmocnić zespół przy niewielkim koszcie transferu.