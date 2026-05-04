Jest wielkim bohaterem Legii. Jego transfer to pomysł Papszuna

17:32, 4. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa jest na dobrej drodze, by utrzymać się w Ekstraklasie. Na jednego z bohaterów rundy wiosennej wyrósł Rafał Adamski. Jego transfer był pomysłem Marka Papszuna - ujawnia portal Legia.net.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun zadecydował o tym transferze

Legia Warszawa startowała do rundy wiosennej jako jedna z trzech najgorszych drużyn Ekstraklasy. Była poważnie zagrożona spadkiem do pierwszej ligi, ale pod wodzą Marka Papszuna radzi sobie dość dobrze. Niedawno wysoko przegrała z Lechem Poznań, ale zareagowała na to odpowiednio, ogrywając w minionej kolejce Widzewa Łódź – bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie.

Obecnie Wojskowi mają cztery punkty przewagi nad strefą spadkową i zajmują dziesiątą lokatę. Nie są jeszcze bezpieczni, ale wiele wskazuje na to, że faktycznie utrzymają się w Ekstraklasie. Na próżno także w ich przypadku liczyć na coś więcej, bowiem na trzy kolejki przed końcem rozgrywek tracą sześć punktów do czołowej piątki tabeli.

Wpływ na losy drużyny w rundzie wiosennej ma Rafał Adamski, czyli bohater sensacyjnego transferu podczas zimowego okienka. Jeszcze w pierwszej części sezonu zachwycał na zapleczu Ekstraklasy, by teraz ratować Legię z opresji. Napastnik uzbierał dotąd trzy bramki oraz asystę – jego trafienia przesądziły o wygranych z Wisłą Płock, Zagłębiem Lubin i ostatnio też Widzewem Łódź.

Co ciekawe, o transferze Adamskiego w dużej mierze zadecydował przypadek. Legia miała zimą inne cele, ale nie zdołała ich zrealizować. Na kandydaturę tego napastnika namawiał z kolei Papszun, który dostrzegał w nim potencjał. Szkoleniowiec pomógł więc poważnie wzmocnić zespół przy niewielkim koszcie transferu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości