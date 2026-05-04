Lech Poznań już zdecydował ws. Gholizadeha! Bez sentymentów

16:14, 4. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Ali Gholizadeh zerwał więzadła krzyżowe przednie, a Lech Poznań pożegna go już latem. Dawid Dobrasz z redakcji Meczyki.pl informuje, że wygasająca umowa gwiazdy nie zostanie przedłużona.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Gholizadeh kontuzjowany. Lech nie przedłuży z nim umowy

Ali Gholizadeh w meczu z Motorem Lublin doznał poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry na wiele miesięcy. Na pewno nie wystąpi już w tym sezonie, a do tego opuści tegoroczne mistrzostwa świata. W rundzie wiosennej był liderem Lecha Poznań i znacząco pomógł drużynie, która pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Polski. Więcej już tego nie zrobi, a w ciągu najbliższych dni przejdzie operację w związku z zerwanie więzadeł krzyżowych przednich.

Bezpośrednio po tym komunikacie głównym tematem dla kibiców Lecha była przyszłość Gholizadeha. Jego umowa jest ważna tylko do końca sezonu, a do tej pory sam zainteresowany zwlekał z konkretną decyzją. Dawid Dobrasz na łamach portalu Meczyki.pl poinformował, że Kolejorz zaoferował mu wcześniej roczne przedłużenie, ale ten poprosił o więcej czasu do namysłu, wyczekując również innych propozycji.

W obliczu kontuzji Gholizadeha Lech zamierza go natomiast pożegnać. Dziennikarz ujawnił, że władze zadecydowały o braku nowego kontraktu. Oczywiście klub nie pozostawi go również na lodzie i pomoże w operacji oraz późniejszym dojściu do zdrowia.

30-latek w tym sezonie Ekstraklasy uzbierał sześć bramek oraz cztery asysty w 19 meczach. Wspólnie z Lechem walczył również w europejskich pucharach. W wyniku poważnej kontuzji opuści nie tylko finał sezonu, ale również tegoroczne mistrzostwa świata.

