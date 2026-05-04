Liverpool podjął decyzję ws. Slota. Legenda nie ma wątpliwości

Arne Slot i jego przyszłość w Liverpoolu to duży znak zapytania. Dietmar Hamann, cytowany przez serwis TEAMtalk przekonuje, że The Reds nie zwolnią holenderskiego szkoleniowca.

Liverpool w miniony weekend przegrał mecz z Manchesterem United określany mianem „Bitwy o Anglię”. Tym samym podopieczni Arne Slota raczej stracili szansę, żeby zakończyć sezon w TOP3 Premier League. Teraz muszą dopilnować, żeby przypieczętować awans do Ligi Mistrzów. Ewentualny brak awansu do prestiżowych rozgrywek mógłby być jednoznaczny w kontekście przyszłości trenera.

Arne Slot, tak czy inaczej, nie może być pewny przyszłości. Media donoszą, że słaba postawa The Reds w tym sezonie zaniepokoiła zarząd. Mistrzowie Anglii mają przeanalizować pracę 47-latka po zakończeniu kampanii. Jedna z klubowych legend, a dokładnie Dietmar Hamann, cytowany przez serwis TEAMtalk, zasugerował, że Holender pozostanie w przyszłym sezonie na ławce trenerskiej klubu z Anfield Road.

– Słyszałem, że Arne Slot zostanie na przyszły sezon. […] Liverpool zawsze był bardzo lojalny wobec swoich trenerów. W zeszłym sezonie zdobył mistrzostwo, więc uważam, że to decyzja, z którą mogę się pogodzić. […] Chyba po raz pierwszy od dawna kibice Liverpoolu są podzieleni. W przypadku Arne Slota ten podział wynika z tego, co zrobił w poprzednim sezonie – mówił Dietmar Hamann.

Slot pracuje w Liverpoolu od lipca 2024 roku. W pierwszym sezonie od razu wygrał Premier League. Łącznie prowadził zespół w 110 meczach, a jego bilans to 66 zwycięstw, 16 remisów i 28 porażek.