Wisła Kraków będzie aktywna na rynku. „Wyjątkiem 2 czy 3 pozycje”

15:46, 4. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Studio Reymonta

Wisła Kraków może w ten weekend przypieczętować awans do Ekstraklasy. Jarosław Królewski ujawnił w programie "Studio Reymonta", jak ma wyglądać letnie okienko. Kadra zostanie poważnie wzmocniona.

Piłkarze Wisły Kraków
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła poważnie wzmocni się po awansie do Ekstraklasy

Wisła Kraków ograła w niedzielę Stal Rzeszów 2-1 i jest już w zasadzie pewna awansu do Ekstraklasy. Do oficjalnego powrotu do elity brakuje jej zdobycia punktu lub jakiejkolwiek wpadki Wieczystej Kraków. W klubie oczywiście liczą, że uda się utrzymać pierwsze miejsce w tabeli, a jednocześnie przygotowują do przyszłego sezonu już w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Biała Gwiazda na przestrzeni całego sezonu miała różne momenty – runda jesienna była świetna, ale wiosną wiele razy brakowało pary czy jakości. Jarosław Królewski ma świadomość, że zespół nie jest wystarczająco silny, by z powodzeniem grać w Ekstraklasie. Zapowiedział, że pion sportowy konsekwentnie pracuje nad wzmocnieniami i takowych nie zabraknie. W grę wchodzą transfery nawet na dziewięciu pozycjach.

– Wisła Kraków w Ekstraklasie musi być drużyną silniejszą, jeśli chodzi o skład osobowy. Na pewno chcemy, żeby rdzeń zespołu został. Na pewno myślimy, żeby ten zespół wzmocnić, będziemy mieć do tego środki i nie musimy nic robić na szybko. Za wyjątkiem może 2-3 pozycji, na każdą będziemy szukać wzmocnienia lub uzupełnienia. Dział sportu jest na bardzo wysokim poziomie – zdradził właściciel Wisły Kraków.

W najbliższych tygodniach wyjaśni się także przyszłość tych zawodników, którzy są związani z Wisłą tylko do końca sezonu. To między innymi Wiktor Biedrzycki, James Igbekeme, Jordi Sanchez czy Marc Carbo.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości