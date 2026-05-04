„Carrick przyniósł ze sobą magię”. Co zrobi Manchester United?

20:31, 4. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Manchester United wywalczył awans do Ligi Mistrzów. Michael Carrick nie wie, czy zostanie w klubie na przyszły sezon. Piłkarze Czerwonych Diabłów chcą, żeby został na Old Trafford.

Michael Carrick
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick ma poparcie szatni. Piłkarze chcą, żeby został w Man United

Manchester United w miniony weekend wygrał prestiżowe starcie z Liverpoolem (3:2). Tym samym Czerwone Diabły oficjalnie wywalczyły awans do Ligi Mistrzów. W elitarnych rozgrywkach nie grali od dwóch sezonów. Nie wiadomo jednak, czy w przyszłej kampanii trenerem zespołu wciąż będzie Michael Carrick. Anglik przyszedł do klubu w roli strażaka, podpisując kontrakt do końca czerwca.

Pod wodzą Carricka drużyna Czerwonych Diabłów poprawiła wyniki. Gdyby brać pod uwagę tabelę tylko od czasu zatrudnienia 44-latka, Manchester United byłby na 1. miejscu. Zarząd nie podjął jeszcze decyzji, a sam szkoleniowiec nie zaprząta sobie tym głowy.

To nie chodzi o to, co bym chciał lub czego nie chciał. To nie jest w mojej kontroli. Wszystko idzie bardzo dobrze, jestem zadowolony z tego, gdzie jesteśmy, chcemy się rozwijać. Zobaczymy, co wydarzy się dalej. Nie zaprzątam sobie tym głowy – mówił Michael Carrick.

Za pozostaniem obecnego szkoleniowca opowiedziała się szatnia. Piłkarze są zachwyceni współpracą z Anglikiem. Matheus Cunha otwarcie przyznał, że obecnie na Old Trafford panuje klimat jak za najlepszych czasów Sir Alexa Fergusona.

Kiedy Carrick przyszedł, przyniósł ze sobą magię! Klimat jak za czasów Sir Alexa Fergusona – podsumował go Matheus Cunha.

