Arbeloa nigdy tego nie robił, a teraz skrytykował gwiazdy Realu Madryt

Alvaro Arbeloa publicznie skrytykował zawodników Realu Madryt. Szkoleniowiec zarzucił im brak zaangażowania. Uważa, że nie każdy potrafi zrozumieć, czym jest gra w takim klubie jak Królewscy.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Piłkarze muszą zrozumieć, czym jest Real Madryt

Real Madryt pokonał w miniony weekend Espanyol (2:0). Gra zespołu nie podobała się Alvaro Arbeloi, który na konferencji prasowej otwarcie skrytykował swoich zawodników. Zasugerował, że nie każdy prezentuje odpowiednie zaangażowanie. Co ciekawe, w przeszłości raczej wystrzegał się krytycznych słów wobec piłkarzy, za każdym razem stając w ich obronie.

– Boli mnie, kiedy widzę, że inne drużyny biegają więcej niż my. Jeśli chcemy być kompletnym zespołem, potrzebujemy zaangażowania wszystkich zawodników. Sam talent to za mało. To jest Real Madryt. Piłkarze muszą zrozumieć, czym jest Real Madryt – mówił Alvaro Arbeloa.

Komplet punktów w ostatnim meczu pozwolił Królewskim przedłużyć szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Zdobycie tytułu rozpatrywać trzeba w kontekście cudu. Nawet jeśli pokonają Barcelonę w El Clasico, to Katalończykom wystarczy jedno zwycięstwo w następnych trzech meczach, żeby przypieczętować tytuł. Wszystko wskazuje na to, że zakończą sezon w La Liga na 2. miejscu.

Stracona szansa na mistrzostwo oraz odpadnięcie z Ligi Mistrzów, a także Pucharu Króla sprawiła, że notowania Arbeloi spadły praktycznie do zera. Co ciekawe, we wtorek Florentino Perez ma spotkać się z Jose Mourinho, aby omówić potencjalną współpracę. Hiszpański taktyk pracuje w klubie od stycznia, gdy zastąpił na stanowisku Xabiego Alonso po porażce w finale Superpucharu Hiszpanii.