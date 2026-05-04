Kolejny klub w Ekstraklasie może zmienić trenera!

Końcówka sezonu w PKO BP Ekstraklasie przyniosła kilka zmian na ławkach trenerskich. Szkoleniowca zmieniła Cracovia, a także Raków Częstochowa. Jak podaje Maciej Decowski-Niemiec, możliwe, że do zmiany dojdzie także w Koronie Kielce, którą prowadzi Jacek Zieliński.

Korona Kielce może zmienić trenera

Końcówka sezonu 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Choć do końca pozostały zaledwie trzy kolejki, wciąż nie znamy mistrza Polski. Z kolei, jeśli chodzi o spadkowiczów, to na ten moment z elitą pożegnała się tylko Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Dopiero najbliższe tygodnie przyniosą decydujące rozstrzygnięcia.

Ostatnio w Ekstraklasie doszło do kilku zmian na ławkach trenerskich. Nowego szkoleniowca zatrudniła Cracovia (Bartosz Grzelak), a także Raków Częstochowa (Dawid Kroczek). Niewykluczone, że niebawem do zmian dojdzie także w Koronie Kielce. O potencjalnej zmianie na ławce kieleckiego klubu poinformował Maciej Decowski-Niemiec przy okazji informacji o rozstaniu Pawła Tomczyka z klubem.

– Paweł Tomczyk nie jest już dyrektorem sportowym Korony Kielce. Jego miejsce ma zająć Paweł Golański. Możliwa również zmiana na stanowisku pierwszego trenera – napisał w mediach społecznościowych Maciej Decowski-Niemiec.

Obecnie za wyniki Korony Kielce odpowiada Jacek Zieliński. 65-latek pracuje w drużynie z województwa świętokrzyskiego od sierpnia 2024 roku. W tym czasie prowadził zespół w 69 meczach, a jego bilans to 26 zwycięstw, 20 remisów i 23 porażki. Poprzedni sezon zakończył na 11. miejscu w Ekstraklasie. Jeśli chodzi o obecne rozgrywki, to runda wiosenna w wykonaniu Korony pozostawia wiele do życzenia,