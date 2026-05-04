Arsenal może pokrzyżować plany Liverpoolu. Gwiazda PSG rozchwytywana

18:49, 4. maja 2026
Patryk Kucharski Źródło:  TEAMtalk

Bradley Barcola znalazł się na celowniku gigantów Premier League. Według portalu TEAMtalk otoczenie zawodnika zaczęło już sprawdzać dostępne opcje transferowe.

Barcola rozchwytywany przez czołowe kluby Premier League

Bradley Barcola może być jednym z najbardziej pożądanych zawodników w Europie w trakcie nadchodzącego okienka transferowego. Francuski skrzydłowy przyciągnął uwagę skautów swoimi świetnymi występami w barwach Paris Saint-Germain. W bieżącym sezonie zdobył już dwanaście bramek i dołożył do tego siedem asyst.

W związku z tym od pewnego czasu zainteresowanie 23-latkiem wykazuje Liverpool, a teraz obserwuje go także Arsenal. The Reds szukają następcy Mohameda Salaha. Gwiazdor ma zamiar opuścić Anfield po zakończeniu sezonu. Barcola pasuje do tej roli idealnie, ponieważ jest młody, szybki i wszechstronny.

Z kolei Kanonierzy chcą zwiększyć głębię składu w swoim zespole. Mikel Arteta miałby możliwość rotacji zawodnikami, a Francuz może grać na obu skrzydłach. Dałoby to hiszpańskiemu szkoleniowcami więcej możliwości w ofensywie.

Pomimo ważnego kontraktu do 2028 roku, sytuacja w Paryżu wydaje się dynamiczna. Francuski gigant nie wypycha napastnika na siłę, ale może rozważyć odpowiednią ofertę. Zawodnik nie zawsze może liczyć na grę w pełnym wymiarze czasu, więc prawdopodobnie będzie chciał rozważyć przeprowadzkę.

