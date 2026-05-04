Bytomianie na remis z Czarnymi Koszulami
Polonia Bytom i Polonia Warszawa to drużyny, które przed startem rywalizacji dzieliła różnica sześciu oczek. Gospodarze przystępowali do potyczki, chcąc złapać kontakt z czołówką ligowej stawki. Czarne Koszule natomiast miały plan, aby odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo i na dobre rozgościć się w TOP 6. W związku z tym rywalizacja na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej zapowiadała się interesująco.
Wynik meczu Betclic 1. Ligi został otwarty szybko, bo już w dziewiątej minucie. Na listę strzelców wpisał się Grzegorz Szymusik, wykorzystując rzut karny podyktowany za faul Diogo Brazido na Konradzie Andrzejczaku. Przewinienie na zawodniku Niebiesko-czerwonych miało swoje dalsze skutki, bo w 27. minucie piłkarz z powodu kontuzji musiał opuścić boisko. Zastąpił go Mukulas Bakala.
Tymczasem w 28. minucie świetną szansę na zdobycie bramki miał Łukasz Zjawiński. Napastnik ekipy z Warszawy oddał strzał, ale na posterunku był Wojciech Banasik, nie dając się zaskoczyć. Odpowiedź ekipy Wojciecha Mróza miała natomiast miejsce w 41. minucie, gdy bardzo dobrym uderzeniem głową wyróżnił się Kamil Wojtyra i ekipa z Bytomia miała dwubramkowe prowadzenie.
Ostatnie słowo w pierwszej odsłonie należało z kolei do gości. W doliczonym czasie po uderzeniu głową Zjawińskiego bramkarz Niebiesko-czerwonych nie zawiódł. Niemniej chwilę później miała miejsce dobitka Kacpra Kostorza i z tą próbą Banasik już sobie nie poradził. Finalnie pierwsze połowa zakończyła się prowadzeniem Bytomian różnicą jednego trafienia.
Po zmianie stron nadzieje na to, że Polonia z Warszawy może z Bytomia wywieźć pełną pulę dał w 56. minucie Łukasz Zjawiński. Jeden z najlepszych napastnik na zapleczu PKO BP Ekstraklasy zdobył swoją ósmą bramkę w 12 ostatnich występach w 2026 roku, wykorzystując bardzo dobre dośrodkowanie Ernesta Terpiłowskiego. Ogólnie dla zawodnika Czarnych Koszul było to 18. trafienie w tej kampanii.
Tymczasem w 76. minucie gospodarze wrócili z dalekiej podróży, gdy uratowała ich poprzeczka. Z kolei, gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, to w 88. minucie bramkę zdobył Lucjan Zieliński. Ekipa z Bytomia odniosła zatem 12. zwycięstwo w tej kampanii. W następnej kolejce Niebiesko-czerwoni zagrają na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. Tymczasem graczy Czarnych Koszul czeka potyczka z Górnikiem Łęczna.
Polonia Bytom – Polonia Warszawa 3:2 (1:0)
1:0 Grzegorz Szymusik 9′ (k.)
2:0 Kamil Wojtyra 41′
2:1 Kacper Kostorz 45+6′
2:2 Łukasz Zjawiński 56′
3:2 Lucjan Zieliński 88′