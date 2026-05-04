Gholizadeh doznał paskudnej kontuzji. Koszmar gwiazdy Lecha!

Lech Poznań przekazał fatalne wieści w sprawie swojej gwiazdy. Ali Gholizadeh doznał bardzo poważnej kontuzji. W tym sezonie już nie zagra, a do tego opuści tegoroczny mundial.

Lech Poznań zmierza po mistrzostwo Polski, a głównym bohaterem drużyny w rundzie wiosennej jest Ali Gholizadeh. Problem w tym, że skrzydłowy w tym sezonie już nie zagra. W meczu z Motorem Lublin doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu kontynuowanie gry. Po czasie okazało się, że z jego zdrowiem jest dużo gorzej. Badania wykazały zerwanie więzadeł krzyżowych przednich, co oznacza, że czeka go minimum kilkumiesięczna absencja. Operacja została już zaplanowana – przejdzie ją w ciągu najbliższych dni. Oznacza to również, że Irańczyk nie zagra na tegorocznych mistrzostwach świata.

„Lechita musiał opuścić murawę na Motor Lublin Arenie po blisko dwudziestu minutach na skutek pojedynku z jednym z rywali przy linii końcowej. Bardzo poważnie wyglądający upadek uniemożliwił mu kontynuowanie gry, a w celu uzyskania dokładnej diagnozy zawodnik przeszedł szczegółowe badania w niedzielę w Poznaniu. Te niestety potwierdziły najgorszy możliwy scenariusz, czyli zerwanie więzadeł krzyżowych przednich, co oznacza, że udział skrzydłowego w spotkaniach Niebiesko-Białych w trwającej kampanii jest wykluczony.”

Ali Gholizadeh zerwał więzadła krzyżowe przednie i w tym sezonie już nie zagra. Ali, życzymy Ci dużo zdrowia, jesteśmy z Tobą!



Wokół Gholizadeha ostatnio było głośno, bowiem jego umowa z Lechem jest ważna jedynie do końca sezonu. Klub złożył mu konkretną propozycję, a zawodnik poprosił o czas do namysłu. Obecnie jego sytuacja poważnie się skomplikowała.

W tym sezonie Ekstraklasy Gholizadeh uzbierał sześć bramek oraz cztery asysty w 19 meczach. Występował też w europejskich pucharach.