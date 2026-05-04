Gholizadeh doznał paskudnej kontuzji. Koszmar gwiazdy Lecha!

15:20, 4. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań przekazał fatalne wieści w sprawie swojej gwiazdy. Ali Gholizadeh doznał bardzo poważnej kontuzji. W tym sezonie już nie zagra, a do tego opuści tegoroczny mundial.

Ali Gholizadeh
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Lech traci swojego lidera. Gholizadeh opuści mundial

Lech Poznań zmierza po mistrzostwo Polski, a głównym bohaterem drużyny w rundzie wiosennej jest Ali Gholizadeh. Problem w tym, że skrzydłowy w tym sezonie już nie zagra. W meczu z Motorem Lublin doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu kontynuowanie gry. Po czasie okazało się, że z jego zdrowiem jest dużo gorzej. Badania wykazały zerwanie więzadeł krzyżowych przednich, co oznacza, że czeka go minimum kilkumiesięczna absencja. Operacja została już zaplanowana – przejdzie ją w ciągu najbliższych dni. Oznacza to również, że Irańczyk nie zagra na tegorocznych mistrzostwach świata.

„Lechita musiał opuścić murawę na Motor Lublin Arenie po blisko dwudziestu minutach na skutek pojedynku z jednym z rywali przy linii końcowej. Bardzo poważnie wyglądający upadek uniemożliwił mu kontynuowanie gry, a w celu uzyskania dokładnej diagnozy zawodnik przeszedł szczegółowe badania w niedzielę w Poznaniu. Te niestety potwierdziły najgorszy możliwy scenariusz, czyli zerwanie więzadeł krzyżowych przednich, co oznacza, że udział skrzydłowego w spotkaniach Niebiesko-Białych w trwającej kampanii jest wykluczony.”

Wokół Gholizadeha ostatnio było głośno, bowiem jego umowa z Lechem jest ważna jedynie do końca sezonu. Klub złożył mu konkretną propozycję, a zawodnik poprosił o czas do namysłu. Obecnie jego sytuacja poważnie się skomplikowała.

W tym sezonie Ekstraklasy Gholizadeh uzbierał sześć bramek oraz cztery asysty w 19 meczach. Występował też w europejskich pucharach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości