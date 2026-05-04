Chelsea naciska na transfer obrońcy. Wysłała swoich skautów

Chelsea obserwuje utalentowanego defensora grającego w lidze belgijskiej. Jak podaje portal TEAMtalk, skauci The Blues byli obecni na ostatnim meczu Club Brugge.

Chelsea chce defensora Club Brugge. 40 mln euro na stole

Chelsea mocno naciska na transfer młodego zawodnika Club Brugge. Joel Ordonez przyciągnął uwagę wysłanników z Anglii podczas niedzielnego starcia z Anderlechtem.

Ekwadorczyk zaprezentował się z dobrej strony, pomagając swojej drużynie w odniesieniu ważnego zwycięstwa. Według doniesień londyńczycy śledzą jego rozwój od kilku lat. Już wcześniej, zanim trafił do Belgii, znajdował się na ich liście życzeń.

Młody stoper imponuje przede wszystkim szybkością oraz świetnym czytaniem gry. 22-latek jest też silny fizycznie, co pasuje do wymagań ligi angielskiej. W tym sezonie obrońca wystąpił już w ponad czterdziestu spotkaniach. Na dodatek zdobył cztery bramki, co potwierdza również jego przydatność pod bramką rywala. Stąd właśnie bierze się tak duże zainteresowanie ze strony gigantów.

Także inne kluby takie jak Liverpool, Manchester United czy Tottenham monitorują jego sytuację. Podobnie do The Blues, szukają one wzmocnień do obrony przed startem nowego sezonu. Cena za utalentowanego gracza ma wynosić około 40 milionów euro. Dla ekip z Premier League nie jest to raczej duża kwota.

Ordonez ma także doświadczenie w europejskich pucharach. Zarząd Chelsea jest pod wrażeniem postępów, jakie zrobił w ostatnich sezonach. Bez wątpienia byłby on solidnym wzmocnieniem dla angielskiej drużyny. Klub z Londynu musi jednak działać szybko, aby ubiec konkurencję.

