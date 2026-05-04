Lewandowski właścicielem Legii?! „Byłoby go stać”

Robert Lewandowski właścicielem Legii Warszawa? W takiej roli widziałby go Roman Kołtoń. Na kanale Meczyki.pl dziennikarz zasugerował, że 37-latka byłoby stać na zakup stołecznego klubu. Zaznaczył, że jest to trochę science-fiction.

Robert Lewandowski w sierpniu będzie obchodził 38. urodziny, ale nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery. Co więcej, lada moment może zmienić klub ze względu na fakt, że kontrakt z FC Barceloną wygasa po sezonie. Jeśli wierzyć w medialne doniesienia w przyszłych rozgrywkach Polak może występować w barwach Juventusu. Natomiast nieuchronnie zbliża się do końca kariery.

Z tego, co mówił w przeszłości, trenerem raczej nie zostanie. Natomiast nie można wykluczyć, że pozostanie w piłce nożnej. Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl zasugerował, że widziałby Roberta Lewandowskiego jako właściciela Legii Warszawa.

– Chciałbym, by któryś polski piłkarz wziął kiedyś klub. Brakuje takich historii. Czy mam kogoś na oku? Lewandowskiego. […] Byłoby go stać na kupienie Legii. W przypadku Podolskiego i Górnika jest historia miłości, ale przecież Lewy też musiał być zauroczony Legią. Pewnie czuje się przez nią odrzucony, ale jakby po karierze powiedział „biorę Legię”… To jednak jest trochę science fiction – mówił Roman Kołtoń.

Lewandowski w przeszłości był związany z Legią Warszawa, ale tylko w sezonie 2005-2006 jako młody chłopak. Nigdy jednak nie zadebiutował w dorosłym zespole. Stołeczny klub bez żalu oddał go do Znicza Pruszków.