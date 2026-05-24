Oni zagrają o PKO Ekstraklasę! Znamy pary baraży w Betclic 1. lidze

Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź oraz Polonia Warszawa. To właśnie te cztery drużyny zmierzą się w walce o awans do PKO Ekstraklasy w pierwszoligowych barażach.

Wkrótce poznamy ostatniego beniaminka PKO Ekstraklasy

Rozgrywki Betclic 1. ligi w tym sezonie były niezwykle emocjonujące. Trzeba przyznać, że poza Wisłą Kraków, która zajęła pierwsze miejsce, nic nie było pewne do ostatnich tygodni przed końcem kampanii. Szczególnie emocjonująca w tym roku okazała się walka o miejsca dające prawo gry w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Te cztery lokaty, które są dla wielu zespołów prawdziwym marzeniem zawsze powodują, że do końca wiele może się zmienić.

Tak też było podczas tegorocznej multiligi, gdzie aż siedem zespołów było zainteresowanych miejscami w pierwszej szóstce. Szczególnie istotne w tym kontekście były mecze Znicza Pruszków z Ruchem Chorzów oraz ŁKS-u Łódź z Górnikiem Łęczna. W obu tych spotkaniach wiele długo zapowiadało sensację, ale finalnie tylko w tym pierwszym starciu do niej doszło. A to spowodowało spadek Niebieskich na 7. miejsce. Więcej o tej rywalizacji można przeczytać TUTAJ.

Poza tymi dwoma meczami szanse na przedłużenie sezonu miały także ekipy Miedzi Legnica, Puszczy Niepołomice oraz Polonii Warszawa. I to właśnie ci ostatni w ostatnich sekundach swojego meczu zdobyli gola, który przy porażce Ruchu, dał im szóstą lokatę w tabeli. Finalnie więc w barażach o awans do PKO Ekstraklasy zobaczymy: Wieczystą Kraków, Chrobrego Głogów, ŁKS Łódź oraz Polonię Warszawa. Mecze półfinałowe zaplanowano na czwartek 28 maja, a finał odbędzie się w niedzielę 31 maja o godzinie 19:30.

Pary barażowe prezentują się więc następująco: Wieczysta Kraków w roli gospodarza zmierzy się z Polonią Warszawa, zaś Chrobry Głogów podejmie ŁKS Łódź. Gospodarzem finałowego starcia będzie drużyna, która po 34. kolejce została wyżej sklasyfikowana w ligowej tabeli.

Wszystkie wyniki ostatniej kolejki Betclic 1. ligi w sezonie 2025/26:

GKS Tychy – Stal Rzeszów 3:3

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów 1:1

ŁKS Łódź – Górnik Łęczna 3:1

Miedź Legnica – Puszcza Niepołomice 2:1

Odra Opole – Polonia Warszawa 1:2

Stal Mielec – Polonia Bytom 4:1

Śląsk Wrocław – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0:0

Wisła Kraków – Pogoń Siedlce 2:0

Znicz Pruszków – Ruch Chorzów 3:2



