Nowy cel Widzewa! To może być największa bomba lata!

09:44, 20. sierpnia 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź w ostatnich tygodniach intensywnie poszukiwał napastnika. I niewykluczone, że go znalazł. Z naszych informacji wynika, że w grę wchodzi hit transferowy!

Widzew Łódź - Korona Kielce
Obserwuj nas w
Ruslan Taran/ Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź - Korona Kielce

Świderski (jeszcze) bez błysku


W teorii Widzew napastnikami stoi. W klubie są Bergier, Świderski, Zequiri i Ba. W praktyce jednak nie zawodzi jedynie ten pierwszy. Zresztą, Bergier od momentu przyjścia do Widzewa trzyma niezły poziom strzelecki, czego nie można powiedzieć o pozostałych napastnikach.

Oczywiście, z oceną Karola Świderskiego trzeba jeszcze poczekać, ale delikatnie mówiąc, wejście smoka do Ekstraklasy to raczej nie jest. Tak czy inaczej Widzew wciąż szuka napastnika, bo najchętniej pożegnałby zarówno Zequriego jak i Ba.

Koniec poszukiwań?

W kontekście łódzkiego klubu wymieniano już różnych piłkarzy, ale albo rozmowy nie zostały dorprowadzone do końca, albo po prostu doniesienia okazywały się nieprawdziwe.

Z naszych najnowszych informacji wynika jednak, że być może poszukiwania dobiegają końca. Jak ustalilśmy, Widzew jest mocno zainteresowany Efthymisem Koulourisem! To Grek, doskonale znany z polskich boisk. Sprawa nie jest przesądzona, ale z naszych informacji wynika, że łodzianie mocno chcą tego gracza. Wkrótce sprawa powinna się wyjaśnić.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości