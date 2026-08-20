Nowy cel Widzewa! To może być największa bomba lata!

Widzew Łódź w ostatnich tygodniach intensywnie poszukiwał napastnika. I niewykluczone, że go znalazł. Z naszych informacji wynika, że w grę wchodzi hit transferowy!

Ruslan Taran/ Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź - Korona Kielce

Świderski (jeszcze) bez błysku



W teorii Widzew napastnikami stoi. W klubie są Bergier, Świderski, Zequiri i Ba. W praktyce jednak nie zawodzi jedynie ten pierwszy. Zresztą, Bergier od momentu przyjścia do Widzewa trzyma niezły poziom strzelecki, czego nie można powiedzieć o pozostałych napastnikach.

Oczywiście, z oceną Karola Świderskiego trzeba jeszcze poczekać, ale delikatnie mówiąc, wejście smoka do Ekstraklasy to raczej nie jest. Tak czy inaczej Widzew wciąż szuka napastnika, bo najchętniej pożegnałby zarówno Zequriego jak i Ba.

Koniec poszukiwań?

W kontekście łódzkiego klubu wymieniano już różnych piłkarzy, ale albo rozmowy nie zostały dorprowadzone do końca, albo po prostu doniesienia okazywały się nieprawdziwe.

Z naszych najnowszych informacji wynika jednak, że być może poszukiwania dobiegają końca. Jak ustalilśmy, Widzew jest mocno zainteresowany Efthymisem Koulourisem! To Grek, doskonale znany z polskich boisk. Sprawa nie jest przesądzona, ale z naszych informacji wynika, że łodzianie mocno chcą tego gracza. Wkrótce sprawa powinna się wyjaśnić.