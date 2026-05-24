Dawid Szwarga może wrócić do Rakowa! Nie jest jednak faworytem

Raków Częstochowa podejmie decyzję co do trenera na nowy sezon. Faworytem jest Dawid Kroczek, ale wśród najpoważniejszych kandydatów jest też Dawid Szwarga oraz Robert Kolendowicz, o czym donosi Kamil Głębocki z "NaWylot.pl".

Kroczek, Szwarga i Kolendowicz kandydatami na trenera Rakowa

Raków Częstochowa zakończył miniony już sezon na czwartym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. To z pewnością wynik poniżej oczekiwań Medalików, których kibice, ale i pewnie władze klubu, oczekiwały przynajmniej miejsca w strefie medalowej. Szansa na to będzie dopiero w kolejnej kampanii, ale i tak ekipa spod Jasnej Góry zdołała wywalczyć prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów.

Zasadniczo pojawia się jednak jedno podstawowe pytanie: kto poprowadzi Raków w nowym sezonie? Według informacji przekazanych przez Kamila Głębockiego z serwisu „NaWylot.pl”, faworytem do prowadzenie Medalików jest Dawid Kroczek. Niemniej wśród najpoważniejszych kandydatów jest także Dawid Szwarga oraz Robert Kolendowicz. To właśnie pomiędzy tą trójką rozstrzygną się losy posady trenera. Ostateczna decyzja ma zapaść w najbliższych dniach.

Dawid Kroczek do tej pory prowadził zespół w czterech meczach. W tym czasie zanotował średnią punktową na poziomie 2,25 pkt./mecz. Dawid Szwarga z kolei miałby szansę na powrót do Częstochowy po kilku latach przerwy. Prowadził on bowiem Raków do czerwca 2024 roku, a później wrócił do roli asystenta Marka Papszuna. Zespół pod jego wodzą zanotował średnią punktów na poziomie 1,52 pkt./mecz w 52 występach. Robert Kolendowicz zaś do tej pory związany był z Pogonią Szczecin.

