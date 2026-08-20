Nokaut w Poznaniu! Lech zmiażdżył mistrza Szwajcarii [WIDEO]

Chyba nikt nie przypuszczał, że Lech Poznań tak łatwo rozprawi się z FC Thun. Mistrz Polski wręcz zdemolował mistrza Szwajcarii (7:0). Kwestia awansu do Ligi Europy jest praktycznie rozstrzygnięta.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Lech Poznań - Górnik Zabrze

Grad goli w Poznaniu. Lech nie dał szans FC Thun

Lech Poznań w czwartkowy wieczór podejmował przed własną publicznością FC Thun, czyli mistrza Szwajcarii. Podobnie jak Jagiellonia Białystok nie dali żadnych szans swoim rywalom. Kibice zgromadzeni na stadionie przy Bułgarskiej byli świadkami rzeźni. Kolejorz strzelił aż siedem bramek.

Festiwal bramek rozpoczął się już w 10. minucie, a jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Patrik Walemark. Szwed wykorzystał błąd obrońcy Thun i precyzyjnym strzałem posłał piłkę po długim słupku, nie dając bramkarzowi żadnych szans na udaną interwencję.

𝐎𝐝 𝐛𝐫𝐚𝐦𝐤𝐚𝐫𝐳𝐚 𝐝𝐨 𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐤𝐚 𝐖𝐚𝐥𝐞𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚 ⚽ 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐊𝐂𝐘𝐉𝐍𝐄 𝐰𝐲𝐣𝐬́𝐜𝐢𝐞 𝐋𝐞𝐜𝐡𝐚 👌



🔴📲 Oglądaj online mecz Lech 🆚 Thun ▶ https://t.co/sRkasmQEo3 pic.twitter.com/BP7Mhn8cSO — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 20, 2026

Dziesięć minut później podopieczni Nielsa Frederiksena zaczęli strzelać hurtowo. Pablo Rodriguez wypuścił prostopadłym podaniem Sayyadmanesha, a ten w sytuacji sam na sam skierował piłkę do siatki. Chwilę później kolejnego gola strzelił Patrik Walemark, a po nim na listę strzelców wpisał się Mateusz Skrzypczak.

Niegroźny wolny w środku pola okazał się zabójczy dla Thun. Piłka jak po sznurku trafiła do 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐡𝐲𝐚𝐫𝐚 𝐒𝐚𝐲𝐲𝐚𝐝𝐦𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡𝐚, który precyzyjnie powiększył prowadzenie Lecha.



🔴📲 Oglądaj online mecz Lech 🆚 Thun ▶ https://t.co/sRkasmRcdB pic.twitter.com/j6zVN6kZq5 — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 20, 2026

Lechowi było mało, bo jeszcze przed przerwą piątego gola strzelił Radosław Murawski. Kolejną asystę zaliczył Pablo Rodriguez.

Do przerwy: PIĘĆ DO ZERA 😱 Lech miażdży Thun w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy



🔴📲 Oglądaj online mecz Lech 🆚 Thun ▶ https://t.co/sRkasmQEo3 pic.twitter.com/41f2l9NIN7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 20, 2026

Koncertowa gra poznańskiego Lecha trwała w najlepsze. Po zmianie stron kibice oglądali kolejne trafienia. Dwie minuty po przerwie drogę do bramki znalazł Daniel Hakans, a w 79. minucie wynik ustalił Robert Gumny. Pierwszy mecz przesądził o losach tego dwumeczu. Trudno sobie wyobrazić, żeby za tydzień w rewanżu Kolejorz roztrwonił przewagę siedmiu bramek.

Lechowi ciągle mało! Do gola tym razem dodany… taniec radości 🕺



🔴📲 Oglądaj online mecz Lech 🆚 Thun ▶ https://t.co/sRkasmRcdB pic.twitter.com/uY4uvBgn6t — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 20, 2026

Lech Poznań 7:0 Thun (10′, 25′ Walemark, 20′ Sayyadmanesh, 31′ Skrzypczak, 45′ Murawski, 47′ Hakans, 79′ Gumny)