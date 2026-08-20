Złota Piłka 2026: Yamal drugi, Kane trzeci. Sensacyjny faworyt

18:25, 20. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  score90.com

Lamine Yamal drugi, a Harry Kane trzeci w najnowszych notowaniach serwisu score90.com. Ich zdaniem Złota Piłka 2026 na ten moment powinna trafić do Kyliana Mbappe. W TOP5 nie ma żadnego piłkarza Paris Saint-Germain, czyli triumfatora Ligi Mistrzów.

Złota Piłka
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Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Mbappe wyprzedza Yamala i Kane’a. Dla kogo Złota Piłka 2026?

Złota Piłka to najważniejsza nagroda indywidualna w piłce nożnej. Od 2008 do 2017 roku plebiscyt był zdominowany przez dwóch największych piłkarzy w historii: Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Portugalczyk triumfował pięciokrotnie, a Argentyńczyk łącznie aż osiem razy był wybierany najlepszym na świecie.

Od czterech edycji za każdym razem wygrywa inny zawodnik. W 2022 roku Złotą Piłkę dostał Karim Benzema, a później kolejno Leo Messi, Rodri i Ousmane Dembele. Wiele wskazuje na to, że w 2026 roku ponownie będziemy mieli innego zwycięzcę. Według serwisu score90.com pojawił się nowy faworyt.

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Na dzień dzisiejszy największym faworytem do zdobycia Złotej Piłki jest Kylian Mbappe, a więc gwiazda Realu Madryt. Tuż za nim na podium znaleźli się Lamine Yamal z FC Barcelony oraz Harry Kane z Bayernu Monachium. TOP5 uzupełnili jeszcze Rodri oraz Erling Haaland. Co ciekawe, w najlepszej piątce nie znalazło się miejsce dla ani jednego piłkarza Paris Saint-Germain, które wygrało Ligę Mistrzów dwa razy z rzędu. Na dodatek w TOP10 jest tylko jeden zawodnik paryskiego zespołu. Ousmane Dembele. Francuz w przewidywaniach znalazł się na 6. miejscu.

TOP10 Złotej Piłki 2026 wg. serwisu score90.com:

  1. Kylian Mbappe (Real Madryt)
  2. Lamine Yamal (FC Barcelona)
  3. Harry Kane (Bayern Monachium)
  4. Rodri (FC Barcelona)
  5. Erling Haaland (Manchester City)
  6. Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)
  7. Michael Olise (Bayern Monachium)
  8. Jude Bellingham (Real Madryt)
  9. Vinicius Junior (Real Madryt)
  10. Leo Messi (Inter Miami)

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