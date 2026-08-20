Man United zgłosił się po piłkarza Barcelony. Hit transferowy wisi w powietrzu

20:32, 20. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Manchester United obrał za cel lewego obrońcę FC Barcelony. Klub skontaktował się z otoczeniem Alejandro Balde. Czerwone Diabły sondują możliwość transferu - informuje Fabrizio Romano.

Lamine Yamal i Alejandro Balde
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Alejandro Balde

Balde z Barcelony na celowniku Man United

Manchester United miał praktycznie zamkniętą kadrę pierwszego zespołu. Tak przynajmniej wynikało z informacji tamtejszych mediów, które powoływały się na źródła bliskie pionowi sportowemu. Michael Carrick, czyli trener Czerwonych Diabłów poprosił jednak o kolejne transfery. Jego zdaniem drużynie przydałoby się jeszcze dwóch nowych graczy. Jednym z nich ma być Carlos Baleba, którego transfer jest blisko finalizacji.

To jednak nie wszystko. 20-krotni mistrzowie Anglii zdecydowali, że ruszą jeszcze po lewego obrońcę. Szukali na rynku transferowym odpowiedniego kandydata, a ich uwagę przykuł Alejandro Balde z FC Barcelony. Szczegóły przekazał w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

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Czerwone Diabły skontaktowały się z otoczeniem Balde, aby sprawdzić, czy jest chętny na zmianę klubu. W najbliższym czasie mają ustalić możliwość transferu oraz poznać potencjalne warunki transakcji. W przeszłości 22-latek był ważnym zawodnikiem wyjściowego składu. Jego sytuacja zmieniła się jednak w poprzednim sezonie, gdy zaczął grać coraz mniej ze względu na problemy zdrowotne. Łącznie rozegrał 42 mecze, ale na murawie spędził 2806 z 3780 minut. Często był niedostępny z powodu urazów mięśniowych. Od momentu debiutu w Barcelonie opuścił prawie 70 meczów przez kontuzje.

Obecnie do dyspozycji Carricka jest dwóch zawodników na lewą stronę defensywy: Luke Shaw i Patrick Dorgu. Latem Manchester United skupił się na wzmocnieniu środka pola, sprowadzając Youriego Tielemansa i Andreya Santosa.

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