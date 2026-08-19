Cracovia ma nowego napastnika. Podpisał długi kontrakt

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Cracovia znalazła wzmocnienie ataku. Belg związał się z klubem

Cracovia dokonała kolejnego ruchu na rynku transferowym. Nowym zawodnikiem Pasów został Mohamed Berte, który przenosi się do Krakowa na zasadzie transferu definitywnego. 24-latek związał się z klubem umową obowiązującą do końca sezonu 2028/2029. W kontrakcie znalazła się również opcja przedłużenia współpracy o kolejny rok.

Informację o transferze przekazało biuro prasowe Krakowian. Berte w ekipie z PKO BP Ekstraklasy będzie występował z numerem 90 i ma zwiększyć możliwości zespołu w ofensywie. Może grać zarówno jako klasyczny środkowy napastnik, jak i zawodnik operujący nieco niżej.

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Urodzony w Brukseli zawodnik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w KV Oostende. Właśnie tam doczekał się seniorskiego debiutu w 2021 roku. Niedługo później zdobywał doświadczenie poza granicami Belgii. W sezonie 2021/2022 został wypożyczony do holenderskiego FC Den Bosch, występującego wówczas na drugim poziomie rozgrywkowym.

Berte po powrocie do Belgii stopniowo budował swoją pozycję. Dla KV Oostende rozegrał 50 spotkań, w których strzelił 12 goli i dołożył dziewięć asyst. Tymczasem latem 2024 roku zmienił klub, przechodząc do FCV Dender EH. W jego barwach Belg wystąpił aż 72 razy. Zdobył 13 bramek i zaliczył trzy asysty, rywalizując również na poziomie belgijskiej ekstraklasy. Teraz przed Berte nowe wyzwanie i pierwszy rozdział kariery w Polsce.