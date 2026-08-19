Właściciel Pogoni nie ma wątpliwości. Tego chce dla Dariusza Mioduskiego

21:14, 19. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Alex Haditaghi (X)

Alex Haditaghi wystosował konkretny apel w sprawie Dariusza Mioduskiego. Właściciel Pogoni Szczecin szefa Legii Warszawa nawet w roli przyszłego prezydenta FIFA.

Alex Haditaghi
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

To byłaby wielka zmiana. Właściciel Pogoni wskazał Mioduskiego

Alex Haditaghi nie szczędził pochwał Dariuszowi Mioduskiemu. Właściciel Pogoni Szczecin w swoim wpisie na X przekonywał, że właściciel Legii Warszawa ma kompetencje, doświadczenie i międzynarodową pozycję, aby w przyszłości stanąć na czele światowego futbolu.

„Naprawdę wierzę, że nadszedł czas, by Polska, polski futbol i UEFA stanęły za Dariuszem i wsparły go jako przyszłego prezydenta FIFA, zastępującego skorumpowanego i brudnego Gianniego Infantino” – napisał Haditaghi.

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Właściciel Pogoni podkreślił, że Mioduski wyróżnia się wykształceniem, doświadczeniem oraz znajomością międzynarodowego futbolu. Zwrócił również uwagę na skalę wyzwania, jakim jest prowadzenie klubu z Warszawy.

„Ma też jedną z najtrudniejszych ról w polskim futbolu: posiadanie i prowadzenie Legii Warszawa, największego klubu Polski, w stolicy kraju, z ogromną i wymagającą bazą kibiców – zaznaczył Haditaghi.

Sternik ekipy ze Szczecina przyznał także, że Mioduski znajduje się w jego ścisłej czołówce polskich działaczy. „Dariusz bez wątpienia jest w mojej pierwszej trójce” – przekazał wprost Haditaghi.

Na tym jednak nie zakończył. Właściciel Pogoni poszedł o krok dalej, wskazując również alternatywną funkcję dla swojego kolegi z Ekstraklasy. „Dariusz Mioduski miałby mój głos na następnego prezydenta Polskiego Związku Piłki Nożnej” – napisał Haditaghi.

Wpis na profilu właściciela Pogoni w mediach społecznościowych wywołał uwagę przede wszystkim ze względu na bardzo odważną sugestię dotyczącą przyszłości Mioduskiego. Haditaghi uważa, że jego kandydatura może wykraczać daleko poza polski futbol.

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