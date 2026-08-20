Nowy napastnik na celowniku Widzewa? Trop prowadzi do Portugalii! [NASZ NEWS]

Widzew Łódź starał się o Ethymisa Koulourisa, ale piłkarz ostatecznie trafił do Wieczystej Kraków. Z naszych informacji wynika, że w związku z tym łodzianie mogą wrócić do tematu hiszpańskiego napastnika, którego mają na swoich listach.

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Adrian Butzke

Wieczysta dała więcej

Choć Widzew Łódź wykonał spory wysiłek, aby ściągnąć Efthymisa Koulourisa, to grecki napastnik ostatecznie trafił do Wieczystej Kraków. O kulisach transakcji pisaliśmy dziś po południu, zaznaczając, że – czego łatwo się domyślać – duże znaczenie miała tutaj kwestia ekonomiczna.

Tak czy inaczej, były gracz Pogoni Szczecin zamelduje się dziś w Krakowie, więc jego temat w Łodzi jest zakończony. Nie oznacza to jednak końca poszukiwań. Z naszych informacji wynika, że w kręgu zainteresowania łodzian znajduje się między innymi hiszpański napastnik, grający obecnie w Portugalii.

Udany sezon w Maritimo

To 27-letni Adrian Butzke, rosły, bo liczący 193 cm wzrostu, zawodnik. Piłkarz ma za sobą bardzo udany sezon na poziomie drugiej ligi portugalskiej. W ubiegłych rozgrywkach, w 28 meczach, Hiszpan strzelił dla Maritimo 10 goli, pomagając klubowi awansować do portugalskiej elity.

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W tym sezonie, już w ekstraklasie, Butzke również jest podstawowym napastnikiem w klubie, choć w dwóch pierwszych meczach nie udało mu się trafić do siatki. Co ważne, Hiszpan nie musi grać jako typowa dziewiątka, może też być ustawiony bardziej za napastnikiem, potrafi też zagrać z boku, choć zdaniem wielu najbardziej jest jednak przydatny na środku boiska.

A czy (wstępne) zainteresowanie Widzewa tym graczem przerodzi się w coś poważniejszego? O tym przekonamy się już niedługo. Po dwóch kolejkach Maritimo ma komplet punktów i znajduje się na trzecim miejscu w tabeli, wyprzedzając… Benficę.