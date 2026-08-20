Górnik Zabrze przed pierwszym gwizdkiem starcia o awans do Ligi Konferencji z AS Monaco postawił na mocne akcenty. Na Arenie Zabrze nie zabrakło muzyki i efektownej pirotechniki.

fot. Łukasz Pawlik / Goal.pl Na zdjęciu: Kibice Górnika Zabrze

Arena Zabrze rozbłysła przed hitem. Górnik zadbał o każdy szczegół

Górnik Zabrze nie zamierzał pozwolić, aby różnica w europejskim doświadczeniu była widoczna jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji. Chociaż AS Monaco, siódma drużyna poprzedniego sezonu Ligue 1, przyjechało do Polski w roli faworyta dwumeczu, Zabrzanie od początku chcieli wykorzystać każdy atut własnego stadionu.

Na trybunach Areny Zabrze szybko zrobiło się głośno. Publiczność została wprowadzona w mecz za sprawą gitarowego wykonania utworu „Górnik Zabrze, kocham Cię”. Muzyka poniosła się po stadionie i stała się pierwszym elementem widowiska. Te miało zbudować odpowiednią atmosferę przed konfrontacją z francuskim zespołem.

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Prawdziwy finał przedmeczowej prezentacji nastąpił jednak chwilę później. Gdy oba zespoły pojawiły się już na murawie i oczekiwały na rozpoczęcie spotkania, nad stadionem rozbłysły fajerwerki. Krótki, ale bardzo efektowny pokaz pirotechniczny rozświetlił Arenę Zabrze i jeszcze mocniej podkręcił temperaturę na trybunach.

Gospodarze liczyli, że energia płynąca z trybun przełoży się również na wydarzenia boiskowe. Górnik przystępował do spotkania jako wicemistrz Polski, świadomy klasy rywala, ale jednocześnie przekonany, że własny stadion może być jego dużym atutem.

Stawką była nie tylko prestiżowa rywalizacja z Monaco, lecz także wypracowanie jak najlepszej pozycji przed rewanżem na Stade Louis II. Zabrzanie chcieli zatem zrobić pierwszy krok u siebie, a kibice zadbali o to, by ten krok został wykonany w wyjątkowej scenerii.