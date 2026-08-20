Wieczysta Kraków jest o krok od pozyskania Efthymiosa Koulourisa. Mateusz Borek ujawnił, że napastnik ma zarabiać w nowym klubie aż milion euro rocznie.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Wieczystej Kraków

Wieczysta wygrała transferową wojnę. Padła gigantyczna kwota

Wieczysta Kraków przygotowała jeden z najbardziej spektakularnych ruchów tego lata. Jak przekazał Mateusz Borek w Kanale Sportowym, Efthymios Koulouris ma w czwartek podpisać kontrakt z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy. Co więcej, Grek może liczyć na pensję, która robi ogromne wrażenie. Według informacji dziennikarza napastnik ma zarabiać aż milion euro za rok gry. To potężna kwota, szczególnie jak na klub, który dopiero rozpoczął swoją przygodę z najwyższą klasą rozgrywkową.

– Dzisiaj Koulouris podpisze kontrakt z Wieczystą. Słyszę o kwocie miliona euro dla napastnika. Zakochał się w Polsce, chce tutaj grać. Miał dużo lepsze oferty znad Zatoki Perskiej, ale będzie występował w Wieczystej Kraków. Do wczoraj toczyły się nieprawdopodobne walki. Jagiellonia, Widzew, Pogoń, Korona, Wieczysta. Jedni przebijali drugich. Natomiast Wojtek Kwiecień jest gościem niemożliwym. Sztab Wieczystej tej nocy w ogóle nie spał, ciągle był na łączach z zawodnikiem. Moim zdaniem, jeżeli Wieczysta kontraktuje Koulourisa, to to pokazuje, że Wojtek chce być w tym projekcie – powiedział Borek w audycji przed występami polskich drużyn w europejskich pucharach w Kanale Sportowym.

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Wcześniej o zainteresowaniu Koulourisem ze strony Widzewa Łódź informował natomiast Piotr Koźmiński z Goal.pl. Finalnie jednak propozycja klubu zarządzanego przez Roberta Dobrzyckiego mogła nie być tak atrakcyjna, jak ta przedstawiona przez sponsora klubu z Krakowa.

Koulouris ma za sobą znakomity okres w Pogoni Szczecin, a jego transfer do Wieczystej byłby kolejnym mocnym sygnałem ambicji Wieczystej. Wojciech Kwiecień tego lata nie oszczędzał na wzmocnieniach. Do zespołu dołączyli między innymi: Mateusz Wieteska, Antonio Milić, Ben Lederman, Bartosz Białek czy Tobias Christensen.