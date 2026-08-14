Legia rozgromiła Radomiaka. Trzy gole w 17 minut [WIDEO]

Legia Warszawa w piątkowy wieczór zmierzyła się z Radomiakiem Radom. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem gospodarzy 5:0.

Obserwuj nas w

Grzegorz Wajda / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński, Kamil Piątkowski i Bartosz Kapustka

Legia pokonuje Radomiaka aż 5:0

W piątkowy wieczór przy Łazienkowskiej Legia Warszawa podejmowała Radomiak Radom. Ekipa Marka Papszuna po pierwszych kolejkach znajduje się w czołówce Ekstraklasy. Z kolei Radomiak po zwycięstwie z Wieczystą Kraków 2:1, zaliczył dwie porażki.

Wojskowi potwierdzili swoją dobrą formę i już w 7. minucie wynik spotkania otworzył Michał Sevcik. Po błędzie w rozegraniu drużyny gości piłkę trafiła pod nogi Pawła Wszołka, który podał do Czecha, a ten wykorzystał swoją okazję.

Chwilę póżniej bramkę po rozegranym rzucie wolnym zdobył Rafał Augustyniak.

Kapitalne otwarcie Legii! Trafienia Sevcika oraz Augustyniaka dają gospodarzom dwubramkowe prowadzenie ⚽⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/JZXwiTlx0J — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 14, 2026

W 17. minucie Ruben Vinagre dośrodkował w pole karne, a tam Rafał Adamski pewnie trafił do siatki strzałem głową.

Nie zwalniają! Adamski podwyższa na 3:0 dla Legii! 🔥



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/Hyiu23Cc0l — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 14, 2026

Do przerwy Legia prowadziła już 4:0. W 44. minucie pięknym uderzeniem popisał się Bartosz Kapustka.

W drugiej odsłonie meczu gospodarze podwyższyli prowadzenie na 5:0 w 51. minucie. Bartosz Kapustka po dobrze rozegranej akcji zdobył drugiego gola w tym spotkaniu, a Wszołek zanotował drugą asystę.

PIĘĆ! Legia nie ma dziś litości dla Radomiaka! 🔥



Bartosz Kapustka z drugim golem ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/xtQWMKf0MT — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 14, 2026

Legioniści w przyszłym tygodniu w sobotę 22 sierpnia zmierzą się z Piastem Gliwice na wyjeździe, a Radomiak Radom zagra u siebie z Zagłębiem Lubin.