Legia rozgromiła Radomiaka. Trzy gole w 17 minut [WIDEO]

Legia pokonuje Radomiaka aż 5:0
W piątkowy wieczór przy Łazienkowskiej Legia Warszawa podejmowała Radomiak Radom. Ekipa Marka Papszuna po pierwszych kolejkach znajduje się w czołówce Ekstraklasy. Z kolei Radomiak po zwycięstwie z Wieczystą Kraków 2:1, zaliczył dwie porażki.
Wojskowi potwierdzili swoją dobrą formę i już w 7. minucie wynik spotkania otworzył Michał Sevcik. Po błędzie w rozegraniu drużyny gości piłkę trafiła pod nogi Pawła Wszołka, który podał do Czecha, a ten wykorzystał swoją okazję.
Chwilę póżniej bramkę po rozegranym rzucie wolnym zdobył Rafał Augustyniak.
W 17. minucie Ruben Vinagre dośrodkował w pole karne, a tam Rafał Adamski pewnie trafił do siatki strzałem głową.
Do przerwy Legia prowadziła już 4:0. W 44. minucie pięknym uderzeniem popisał się Bartosz Kapustka.
W drugiej odsłonie meczu gospodarze podwyższyli prowadzenie na 5:0 w 51. minucie. Bartosz Kapustka po dobrze rozegranej akcji zdobył drugiego gola w tym spotkaniu, a Wszołek zanotował drugą asystę.
Legioniści w przyszłym tygodniu w sobotę 22 sierpnia zmierzą się z Piastem Gliwice na wyjeździe, a Radomiak Radom zagra u siebie z Zagłębiem Lubin.