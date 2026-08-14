Legia rozgromiła Radomiaka. Trzy gole w 17 minut [WIDEO]

22:22, 14. sierpnia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa w piątkowy wieczór zmierzyła się z Radomiakiem Radom. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem gospodarzy 5:0.

Łukasz Zjawiński, Kamil Piątkowski i Bartosz Kapustka
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Grzegorz Wajda / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński, Kamil Piątkowski i Bartosz Kapustka

Legia pokonuje Radomiaka aż 5:0

W piątkowy wieczór przy Łazienkowskiej Legia Warszawa podejmowała Radomiak Radom. Ekipa Marka Papszuna po pierwszych kolejkach znajduje się w czołówce Ekstraklasy. Z kolei Radomiak po zwycięstwie z Wieczystą Kraków 2:1, zaliczył dwie porażki.

Wojskowi potwierdzili swoją dobrą formę i już w 7. minucie wynik spotkania otworzył Michał Sevcik. Po błędzie w rozegraniu drużyny gości piłkę trafiła pod nogi Pawła Wszołka, który podał do Czecha, a ten wykorzystał swoją okazję.

Chwilę póżniej bramkę po rozegranym rzucie wolnym zdobył Rafał Augustyniak.

W 17. minucie Ruben Vinagre dośrodkował w pole karne, a tam Rafał Adamski pewnie trafił do siatki strzałem głową.

Do przerwy Legia prowadziła już 4:0. W 44. minucie pięknym uderzeniem popisał się Bartosz Kapustka.

W drugiej odsłonie meczu gospodarze podwyższyli prowadzenie na 5:0 w 51. minucie. Bartosz Kapustka po dobrze rozegranej akcji zdobył drugiego gola w tym spotkaniu, a Wszołek zanotował drugą asystę.

Legioniści w przyszłym tygodniu w sobotę 22 sierpnia zmierzą się z Piastem Gliwice na wyjeździe, a Radomiak Radom zagra u siebie z Zagłębiem Lubin.

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