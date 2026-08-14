Pogoń Szczecin poinformowała o nowym kontrakcie dla Patryka Czubaka, asystenta pierwszego trenera. Mateusz Janiak dodaje, że był on bliski odejścia za granicę, ale finalnie dał się przekonać.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Czubak na dłużej w Pogoni. Łatwo nie było

Pogoń Szczecin poinformowała, że w sztabie szkoleniowym na dłużej pozostanie Patryk Czubak, który podpisał nową umowę. Będzie ona obowiązywać do czerwca 2029 roku. To ważne i świetne wieści, bowiem wcześniej pojawił się komunikat o odejściu innego asystenta, Joaquina Gomeza Blasco.

Czubak pracuje w Pogoni od kwietnia, kiedy to dołączał jeszcze za czasów Thomasa Thomasberga. Dla Oscara Garcii również jest kluczowym asystentem i dużym wsparciem merytorycznym.

– Patryk w krótkim czasie pokazał nam, jak dużą wartość wnosi do naszego sztabu. To ambitny, nowoczesny trener, który bardzo dobrze rozumie piłkę i ma jasno określone spojrzenie na jej rozwój. Cenimy jego wiedzę, podejście do zawodników oraz codzienną pracę na boisku i poza nim. Chcemy budować w Pogoni stabilne i jakościowe środowisko sportowe, dlatego bardzo się cieszę, że Patryk związał swoją przyszłość z naszym klubem na kolejne lata – przekazał w oficjalnym komunikacie Tan Kesler.

Asystent I trenera w sztabie szkoleniowym Dumy Pomorza, Patryk Czubak, przedłużył umowę z Pogonią. Nowy kontrakt szkoleniowca obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.



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Cieszymy się, że zostajesz na dłużej, trenerze! 🙌 pic.twitter.com/XIsDcDoGaL — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 13, 2026

Co ciekawe, Pogoń w ostatniej chwili wygrała batalię o Czubaka, bowiem z informacji Mateusza Janiaka wynika, że był on bliski odejścia. Zabiegał o niego właśnie Thomasberg, który trafił do Odense i chciał ściągnąć Polaka do siebie. Portowcy wykazali się dużą determinacją i dogadali z trenerem warunki dalszej współpracy.