Górnik zagra z Rakowem w nowym terminie. Jest oficjalna decyzja

Górnik Zabrze nie zmierzy się z Rakowem Częstochowa w pierwotnie zaplanowanym terminie. Zabrzański klub oficjalnie poinformował w serwisie X, kiedy odbędzie się ligowy hit.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Europejskie puchary zmieniły terminarz Górnika i Rakowa

Górnik Zabrze przekazał ważną informację dotyczącą spotkania piątej kolejki PKO Ekstraklasy. Wyjazdowy pojedynek z Rakowem Częstochowa miał pierwotnie zostać rozegrany w weekend 22/23 sierpnia. Wiadomo już, że w tym terminie oba zespoły nie wyjdą na boisko w ligowej rywalizacji.

Powodem zmiany są występy Górnika oraz Rakowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Zabrzanie w czwartej rundzie zmierzą się z AS Monaco. Częstochowian czeka natomiast rywalizacja z Hajdukiem Split. Spotkania tej fazy europejskich eliminacji zaplanowano na 20 oraz 27 sierpnia.

Oba polskie kluby wystąpiły więc ze wspólnym wnioskiem dotyczącym przełożenia bezpośredniego pojedynku. Departament Logistyki Rozgrywek przychylił się do ich prośby i wyznaczył nową datę. Górnik poinformował o decyzji za pośrednictwem swojego konta w serwisie X.

– Departament Logistyki Rozgrywek na wspólny wniosek Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa wyznaczył nowy termin meczu 5. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek 3 września o godzinie 18:00 – przekazał Górnik Zabrze.

Dzięki tej decyzji oba zespoły będą mogły skoncentrować się na walce o awans w europejskich pucharach. Najpierw Górnik rozegra dwumecz z AS Monaco, a Raków stanie naprzeciw Hajduka. Dopiero później przyjdzie czas na ich bezpośrednią konfrontację w Ekstraklasie.