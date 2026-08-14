Lech zabawił się na Wyspach Owczych. Awansował dalej w el. Ligi Europy [WIDEO]

21:53, 14. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl / TVP Sport

Lech Poznań wygrał 5:0 z Klaksvikiem w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji do Ligi Europy. Tym samym zespół Kolejorza awansował dalej w kwalifikacjach.

Pablo Rodriguez
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Pablo Rodriguez

Lech Poznań pewnie wygrał z Klaksvikiem

W piątkowy wieczór odbył się rewanżowy mecz pomiędzy Klaksvikiem a Lechem Poznań w ramach 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Ekipa Kolejorza przyjechała na Wyspy Owcze z jednobramkową zaliczką sprzed tygodnia, gdy zwycięstwo 1:0 zapewnił jej Yannick Agnero. Zespół Dumy Wielkopolski przystępował zatem do drugiej odsłony tej rywalizacji z pewną przewagą.

Dzisiejsze spotkanie, które pierwotnie miało zostać rozegrane wczoraj, ale zostało przełożone z powodu problemów z lądowaniem, lepiej rozpoczął mistrz PKO BP Ekstraklasy. Lech objął prowadzenie już w 20. minucie za sprawą gola Allahyara Sayyadmanesha.

W dalszej części pierwszej połowy KI Klaksvik skutecznie się bronił. Dopiero po przerwie rozwiązał się worek z bramkami. Do siatki trafili Pablo Rodriguez, Antoni Kozubal, Daniel Hakans oraz Patrik Walemark, którego trafienie było szczególnej urody.

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Lech Poznań wygrał więc z Klaksvikiem 5:0 i awansował do ostatniej rundy kwalifikacji, zwyciężając w całym dwumeczu aż 6:0. Drużyna Kolejorza zmierzy się następnie z FC Thun ze Szwajcarii. Zwycięzca tej rywalizacji zamelduje się w fazie ligowej Ligi Europy. Poznaniacy są zatem o krok od realizacji swojego celu.

KI Klaksvik – Lech Poznań 0:5 (0:1)

0:1 Allahyar Sayyadmanesh 20′

0:2 Pablo Rodriguez 50′

0:3 Antoni Kozubal 75′

0:4 Daniel Hakans 89′

0:5 Patrik Walemark 90+2′