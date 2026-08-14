Milan robi wielką czystkę. Amorim skreślił sześć gwiazd

Milan może przejść poważną przebudowę kadry przed zamknięciem letniego okna transferowego. Ruben Amorim wskazał sześciu zawodników, którzy mogą opuścić San Siro.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Sześciu piłkarzy może pożegnać się z Milanem

Milan podjął pierwsze decyzje po kilku tygodniach przygotowań do sezonu 2026/27. Fikayo Tomori, Youssouf Fofana oraz Christopher Nkunku nie znajdują się w planach portugalskiego szkoleniowca. Klub będzie szukał możliwości przeprowadzenia ich transferów.

Tomori wzbudza zainteresowanie w Premier League. Wśród zainteresowanych wymieniane są Newcastle oraz Coventry City. Anglik uczestniczył w letnim tournee, lecz później zabrakło go w kadrze na sparing z Chelsea. Kontrakt 28-letniego obrońcy obowiązuje do 2027 roku.

Na liście znalazł się również Fofana. Francuski pomocnik początkowo otrzymywał szanse podczas przygotowań i zdobył nawet bramkę przeciwko Milan Futuro. Ostatecznie Amorim uznał jednak, że 27-latek nie jest niezbędnym elementem jego projektu. Trzecim zawodnikiem przeznaczonym do odejścia jest Nkunku.

Sytuacja Rafaela Leao, Pervisa Estupinana oraz Santiago Gimeneza wygląda nieco inaczej. Milan nie musi ich sprzedawać, ale jest gotowy rozpatrzyć odpowiednio wysokie propozycje. Galatasaray interesuje się Leao i według ostatnich informacji może zaoferować od 40 do 45 milionów euro.

Rossoneri muszą natomiast znaleźć nową opcję dla Estupinana. Wcześniej Ekwadorczyk był łączony z Aston Villą, ale angielski klub sprowadził Matteo Ruggeriego. Najbardziej konkretne zainteresowanie Gimenezem wykazuje Porto. O sytuację meksykańskiego napastnika pytał także Real Betis.