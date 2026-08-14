Romero pożegnał się z Tottenhamem. Przechodzi do słynnego klubu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristian Romero

Cristian Romero napisał list do kibiców Tottenhamu Hotspur

Cristian Romero podczas obecnego letniego okienka transferowego odejdzie z Tottenhamu Hotspur. Jak poinformował Fabrizio Romano, 28-letni stoper zostanie nowym zawodnikiem Atletico Madryt. Hiszpański gigant zapłaci za niego około 40 milionów euro, a sam piłkarz podpisze pięcioletni kontrakt. Lada moment powinien pojawić się oficjalny komunikat w sprawie tej transakcji.

Tymczasem Romero pożegnał się z kibicami swojego dotychczasowego zespołu. – Dziś żegnam miejsce, które przez pięć sezonów było czymś znacznie więcej niż klubem. Było moim domem oraz miejscem, w którym moja rodzina i ja zbudowaliśmy ważną część naszego życia. Odchodzę z sercem pełnym wspomnień oraz ogromną dumą – napisał Argentyńczyk w mediach społecznościowych.

– Dziękuję wszystkim w klubie, trenerom, kolegom i kibicom. Dziękuję za każdą pieśń, flagę, oklaski oraz wsparcie. Zawsze dawałem z siebie wszystko i z dumą broniłem tej koszulki. Część mojego serca na zawsze pozostanie tutaj. Raz byłem jednym z was, a dziś odchodzę jako jeden z was na zawsze. Dziękuję za wszystko i żegnajcie, Spurs – dodał ceniony defensor.

Etatowy reprezentant Argentyny grał w drużynie Kogutów od sierpnia 2021 roku, kiedy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z Atalanty Bergamo za około 52 miliony euro. W trykocie ekipy Spurs rozegrał łącznie 156 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 7 asyst. Jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 50 milionów euro.