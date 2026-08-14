Młody snajper odchodzi z Chelsea. Zostanie wypożyczony

Dastan Satpaev nie ma szans na regularne występy w Chelsea. Dlatego 18-letni napastnik zostanie wypożyczony do ekipy z Championship, Burnley - donosi Fabrizio Romano.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dastan Satpaev dołączy do Burnley

Chelsea podczas obecnego letniego okienka transferowego sprowadziła Dastana Satpaeva z Kajratu Ałmaty za około 2,5 miliona euro. Londyńczycy zaklepali pozyskanie 18-letniego napastnika już jakiś czas temu, ale na jego przyjazd musieli poczekać, aż piłkarz osiągnie pełnoletność. Teraz młody Kazach rozpoczyna nowy etap swojej kariery w Anglii.

Wygląda jednak na to, że gigant Premier League od razu wyśle kazachskiego snajpera na wypożyczenie. Satpaev nie ma bowiem większych szans na regularne występy pod wodzą Xabiego Alonso, dlatego tymczasowa przeprowadzka byłaby dla niego dobrym rozwiązaniem.

Jak podaje Fabrizio Romano, Chelsea uzgodniła już warunki czasowego transferu napastnika. W przyszłym sezonie ma on zagrać w Burnley, czyli na poziomie Championship. W umowie nie znajdzie się klauzula wykupu.

Ośmiokrotny reprezentant Kazachstanu uchodzi za największy talent w swoim kraju. Chelsea dostrzegła jego ogromny potencjał i wiąże z nim wielkie nadzieje. Dastan Satpaev w koszulce Kajratu Ałmaty rozegrał łącznie 58 meczów, zdobył 26 bramek i zaliczył 10 asyst. Młodzieniec zebrał więc już spore doświadczenie w seniorskim futbolu, mimo bardzo młodego wieku.