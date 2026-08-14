Wieczystej nie stać na transfer tego napastnika. „Bez szans”

10:56, 14. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  FootballScout

Wieczysta Kraków ma być zainteresowana pozyskaniem Benjamina Kallmana oraz Tomasa Bobcka, ale na obu tych piłkarzy zespołu nie stać, o czym poinformował "FootballScout".

Sławomir Peszko
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta musi szukać dalej

Pierwsze spotkania Wieczystej Kraków po historycznym awansie do Ekstraklasy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Zespół Kazimierza Moskala na inaugurację musiał uznać wyższość Radomiaka Radom, a kilka dni później ponownie schodził z boiska pokonany, tym razem po rywalizacji z Lechem Poznań.

Dwie porażki oznaczają, że Krakowianie wciąż czekają na pierwsze punkty w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po dwóch rozegranych meczach Wieczysta znajduje się na samym dole ligowej tabeli, a przed zespołem Moskala już na początku sezonu pojawiła się konieczność szybkiego znalezienia sposobu na poprawę wyników.

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Takowym ma być sprowadzenie nowego napastnika. W ostatnim czasie przewijały się dwa poważne tematy, a więc zainteresowanie pozyskaniem Benjamina Kallmana oraz Tomasa Bobcka. Okazuje się jednak, że – jak poinformował „FootballScout” – Wieczystej na obu tych piłkarzy nie stać. Szczególnie, że za Słowaka Lechii chce aż 8 milionów euro.

Tomas Bobcek w poprzednim sezonie rozegrał w sumie 33 spotkania i zdobył w nich 18 goli oraz zanotował sześć asyst. To pozwoliło mu zostać królem strzelców naszej ligi. Łącznie dla ekipy z Trójmiasta 24-latek trafił 34 razy w 74 występach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letniego Słowaka aktualnie na 8 milionów euro.

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