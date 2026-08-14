Szmyt wreszcie błyszczy w Jagiellonii. Następny krok to transfer?

10:00, 14. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  WP Sportowe Fakty

Kajetan Szmyt wreszcie gra na miarę potencjału i jest pytany o kolejny krok. Zawodnik Jagiellonii Białystok w rozmowie dla "WP Sportowe Fakty" przyznaje, że nie myśli jeszcze o transferze.

Kajetan Szmyt
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Szmyt musi ustabilizować formę. Potem pomyśli o transferze

Kajetan Szmyt na początku roku przeniósł się do Jagiellonii Białystok, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Klub podjął ryzyko, wydając na niego rekordowe 700 tysięcy euro, a po odpowiednim wdrożeniu skrzydłowy wreszcie zaczął błyszczeć i grać na miarę potencjału, który prezentował jeszcze za czasów Warty Poznań.

Szmyt okazał się jednym z bohaterów dwumeczu z Rangersami, pomagając Jagiellonii w sensacyjnym awansie. Jego świetna dyspozycja sprawia, że naturalne zdaje się pytanie: co dalej? Sam zawodnik jest świadomy, że liczy się przede wszystkim regularność, dlatego nie myśli o zagranicznym transferze. Oczywiście docelowo jest takim zainteresowany, ale na to jeszcze zdecydowanie za wcześnie.

– Jeden dobry mecz dużo nie zmienia, więc raczej nie powinni mieć obaw. Poza tym tak jak wspomniałem: ja naprawdę jestem tu szczęśliwy i póki co skupiam się na tym żeby dalej pracować i rozwijać się. Oczywiście jak będę trzymał dobrą formę przez dłuższy okres czasu to może wtedy pomyślimy o kolejnym kroku, ale na razie jestem tutaj i chcę realizować kolejne cele z tą drużyną – zadeklarował Szmyt podczas rozmowy dla „WP Sportowe Fakty”.

Szmyt skupia się więc na ciężkiej pracy w Jagiellonii. Jego bilans w Białymstoku to 19 występów, trzy trafienia oraz asysta.

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