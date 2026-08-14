Kibice Ruchu Chorzów odpalili się na całego. Stadion Śląski rozbłysnął

Najpierw doping, później race. Kibice Ruchu pokazali swoją siłę
Ruch Chorzów podczas spotkania z Lechią Gdańsk mógł liczyć na potężne wsparcie swoich kibiców. Fani gospodarzy zadbali o to, aby piątkowe starcie czwartej kolejki Betclic 1. Ligi miało odpowiednią atmosferę również na trybunach. W pewnym momencie stadionowe widowisko przybrało szczególnie efektowną formę.
Kibice Niebieskich zaprezentowali przygotowane wcześniej oprawy, które przyciągnęły uwagę całego sektora. Nie zabrakło również pirotechniki. Na trybunach pojawiły się race i fajerwerki, a charakterystyczny blask dodatkowo podkręcił atmosferę podczas rywalizacji Ruchu z ekipą z Gdańska.
Dla fanów chorzowskiego klubu była to kolejna okazja do pokazania, jak dużą rolę odgrywają w meczach swojej drużyny. Głośny doping, oprawa oraz pirotechniczne akcenty sprawiły, że wydarzenia na trybunach stały się istotną częścią piątkowego widowiska.
Spotkanie Ruchu z Lechią miało tym samym swoją własną historię nie tylko na murawie. Rywalizacja o ligowe punkty toczyła się równolegle z kibicowskim spektaklem, który przygotowali sympatycy gospodarzy.
Efektowne sceny z trybun szybko zwróciły uwagę w mediach społecznościowych. Kibice Ruchu po raz kolejny pokazali, że potrafią stworzyć atmosferę, która zdecydowanie wykracza poza piłkę nożną.