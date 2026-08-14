Kibice Ruchu Chorzów odpalili się na całego. Stadion Śląski rozbłysnął

22:15, 14. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Ruch Chorzów w piątkowy wieczór rywalizował z Lechią Gdańsk, a emocje nie ograniczały się tylko do boiska. Na trybunach kibice przygotowali efektowne oprawy i pirotechnikę.

Kibice Ruchu Chorzów
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fot. Łukasz Pawlik / Goal.pl Na zdjęciu: Kibice Ruchu Chorzów

Najpierw doping, później race. Kibice Ruchu pokazali swoją siłę

Ruch Chorzów podczas spotkania z Lechią Gdańsk mógł liczyć na potężne wsparcie swoich kibiców. Fani gospodarzy zadbali o to, aby piątkowe starcie czwartej kolejki Betclic 1. Ligi miało odpowiednią atmosferę również na trybunach. W pewnym momencie stadionowe widowisko przybrało szczególnie efektowną formę.

Kibice Niebieskich zaprezentowali przygotowane wcześniej oprawy, które przyciągnęły uwagę całego sektora. Nie zabrakło również pirotechniki. Na trybunach pojawiły się race i fajerwerki, a charakterystyczny blask dodatkowo podkręcił atmosferę podczas rywalizacji Ruchu z ekipą z Gdańska.

Dla fanów chorzowskiego klubu była to kolejna okazja do pokazania, jak dużą rolę odgrywają w meczach swojej drużyny. Głośny doping, oprawa oraz pirotechniczne akcenty sprawiły, że wydarzenia na trybunach stały się istotną częścią piątkowego widowiska.

Spotkanie Ruchu z Lechią miało tym samym swoją własną historię nie tylko na murawie. Rywalizacja o ligowe punkty toczyła się równolegle z kibicowskim spektaklem, który przygotowali sympatycy gospodarzy.

Efektowne sceny z trybun szybko zwróciły uwagę w mediach społecznościowych. Kibice Ruchu po raz kolejny pokazali, że potrafią stworzyć atmosferę, która zdecydowanie wykracza poza piłkę nożną.

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