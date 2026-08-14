Motor Lublin – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2026)

Motor Lublin - GKS Katowice: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (16 sierpnia) o godzinie 14:45.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Motor – GKS, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od starcia, w którym Motor Lublin zmierzy się przed własną publicznością z GKS-em Katowice. Gospodarze zaliczają bardzo słaby początek sezonu i teraz będą chcieli sięgnąć po pierwsze zwycięstwo. Podopieczni Rafała Góraka natomiast w środę pożegnali się z europejskimi pucharami. Jedni i drudzy chcą coś udowodnić tym meczem, więc zbliżające się spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w tym meczu obaj bramkarze będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper STS 1.50 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

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Motor – GKS, ostatnie wyniki

Motor Lublin w ostatnich spotkaniach prezentuje się dość nierówno. Na inaugurację sezonu przegrał z Jagiellonią Białystok 1:2, a następnie zremisował 2:2 z Widzewem Łódź. Ostatnio podopieczni Mariusza Misiury ponownie musieli uznać wyższość rywala, przegrywając na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:3. Wcześniej Motor zanotował natomiast dwa zwycięstwa w meczach towarzyskich – 2:0 z Hapoelem Jerozolima oraz 2:1 z Polonią Warszawa.

GKS Katowice również ma za sobą intensywny początek sezonu, na który składają się zarówno mecze ligowe, jak i europejskie. W Ekstraklasie katowiczanie rozpoczęli od porażki 1:2 z Wisłą Kraków, ale później pokonali Radomiaka Radom 3:1. W eliminacjach Ligi Konferencji GKS najpierw wyeliminował Żilinę po zwycięstwie 3:1, następnie przegrał na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw 0:2, a w rewanżu wygrał 2:1, ale musiał pożegnać się z europejskimi pucharami.

Motor – GKS, historia

Historia rywalizacji Motoru Lublin z GKS-em Katowice sięga lat 80. XX wieku, kiedy oba zespoły regularnie spotykały się na ligowych boiskach. W pierwszych 15 meczach GieKSa odniosła siedem zwycięstw, Motor triumfował dwukrotnie, a sześć spotkań zakończyło się remisami. W kolejnych latach oba kluby mierzyły się ze sobą również na zapleczu Ekstraklasy, a rywalizacja nabrała dodatkowego znaczenia po ich powrotach do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ostatnie spotkania przynosiły sporo emocji – w sezonie 2025/26 GKS wygrał u siebie 5:2, a później Motor pokonał katowiczan 3:2 na własnym stadionie.

Motor – GKS, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnego spotkania jest Motor Lublin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.50. W przypadku zwycięstwa GKS-u Katowice natomiast sięga nawet 2.80.

Motor – GKS, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Motoru

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Motor – GKS, przewidywane składy

Motor Lublin: Popa – Santos, Bereszyński, Bartos, Luberecki – Simon, Bourhane, Łęgowski – Ndiaye, Czubak, Ronaldo

GKS Katowice: Kobylak – Czerwiński, Jędrych, Resta – Jirka, Łukasiak, Wolski, Galan – Markobić, Szkurin, Nowak

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Motor – GKS, transmisja meczu

Spotkanie Motor Lublin – GKS Katowice obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

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