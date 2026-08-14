Piast Gliwice – Wieczysta Kraków: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2026)

Piast Gliwice - Wieczysta Kraków: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (15 sierpnia) o godzinie 17:30.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Piast – Wieczysta, typy bukmacherskie

Już w sobotę odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Piast Gliwice zmierzy się przed własną publicznością z Wieczystą Kraków. Obie drużyny mają za sobą słabe wejście w nowy sezon, dlatego najbliższe spotkanie będzie dla nich dobrą okazją do poprawienia swojej sytuacji w tabeli. Podopieczni Daniela Myśliwca z pewnością będą chcieli wykorzystać atut własnego stadionu i sięgnąć po pełną pulę. Beniaminek natomiast spróbuje po raz pierwszy w historii wygrać na poziomie polskiej elity. Nadchodzące starcie zapowiada się bardzo ciekawie.

Ja uważam, że dojdzie do sensacji i w sobotę triumfować będzie drużyna z Krakowa. Mój typ: wygrana Wieczystej

Kacper STS 3.40 wygrana Wieczystej Zagraj!

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Piast – Wieczysta, ostatnie wyniki

Piast Gliwice w ostatnich spotkaniach prezentował bardzo nierówną formę. Na inaugurację sezonu przegrał 0:2 z Zagłębiem Lubin, ale już tydzień później pokonał Wisłę Kraków 4:3, pokazując spory potencjał w ofensywie. W poprzedniej kolejce gliwiczanie nie zdołali jednak pójść za ciosem i ulegli na wyjeździe Lechowi Poznań aż 0:3. Łącznie daje to jedno zwycięstwo i dwie porażki w trzech pierwszych meczach ligowych.

Wieczysta Kraków znacznie gorzej rozpoczęła swoją przygodę z Ekstraklasą, ponieważ po dwóch rozegranych spotkaniach wciąż pozostaje bez punktów. Beniaminek najpierw przegrał na wyjeździe z Radomiakiem Radom 1:2, a następnie na własnym stadionie uległ Lechowi Poznań również 1:2. Krakowianie w obu przypadkach byli blisko korzystnego rezultatu, ale ostatecznie musieli pogodzić się z porażkami. Spotkanie w Gliwicach będzie więc dla Wieczystej okazją do zdobycia pierwszych punktów w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Piast – Wieczysta, historia

Sobotnie starcie będzie dopiero drugim w historii meczem tych ekip. Po raz pierwszy zespoły zmierzyły się ze sobą w Pucharze Polski w 2023 roku. Wówczas lepszy okazał się Piast Gliwice, który pokonał Wieczystę Kraków rezultatem 4:0.

Piast – Wieczysta, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego starcia jest Piast Gliwice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Wieczystej Kraków sięga natomiast nawet 3.40.

Piast – Wieczysta, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Piasta

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wygraną Wieczystej wygraną Piasta

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Piast – Wieczysta, przewidywane składy

Piast Gliwice: Gril – Borowski, Juande, Czerwiński, Lewicki – Lima, Leśniak, Łabojko, Vallejo – Boisgard – Ntamack

Wieczysta Kraków: Mikułko – Dankowski, Djermanović, Milić, Vojtko – Lederman, Maigaard, Piazon – Christensen – Semedo, Lungoyi

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Piast – Wieczysta, transmisja meczu

Spotkanie Piast Gliwice – Wieczysta Kraków obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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