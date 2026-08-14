Angielski klub zainteresowany Abramowiczem! [NASZ NEWS]

17:42, 14. sierpnia 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia Białystok świetnie spisuje się w eliminacjach europejskich pucharów, a jednym z tego efektów jest zainteresowanie jej piłkarzami. Z naszych informacji wynika, że jeden z angielskich klubów upatrzył sobie Sławomira Abramowicza.

Sławomir Abramowicz
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Abramowicz

Piękny wieczór w Glasgow

Jagiellonia Białystok już w pierwszym meczu z Glasgow Rangers udowodniła, że jest lepszym zespołem i na szczęście udało się jej to udowodnić również w starciu rewanżowym. Klub z Podlasia gra więc dalej, a to nie koniec dobrych wieści.

Jak właśnie ogłoszono, klub z Białegostoku pozyskał tereny pod budowę ośrodka treningowego, co otwiera zupełnie nowe możliwości przed Jagą.

Lada moment dojdzie Sow

Sporo dzieje się również w kwestiach transferowych. Jak już informowaliśmy, lada moment piłkarzem Jagiellonii zostanie Ousmane Sow. I choć nie wyszło mu w Danii, to w Ekstraklasie Senegalczyk pokazał, że ma duże możliwości, a trener Siemieniec jak mało kto potrafi budować czy odbudowywać graczy.

Oczywiście, możliwe są również ruchy out. Ostatnio bardzo dobrą formę prezentuje na przykład Sławomir Abramowicz. Bramkarz klubu z Podlasia jest pewnym punktem drużyny, a zainteresowanie za granicą pojawia się w jego kontekście już od dawna.

Kierunek Anglia?

Tym razem, jak wynika z naszej wiedzy, oko ma na niego Burnley. To klub Championship, który jeszcze niedawno grał jednak na poziomie Premier League. Zresztą, w ostatnich sezonach regularnie „przemieszczał się” między tymi rozgrywkami.

Klub poszukuje nowego bramkarza, bo Martin Dubravka, numer jeden z ostatniego sezonu, przeniósł się do Tottenhamu. Burnley, jak słyszymy, ma na liście Abramowicza i niewykluczone, że w najbliższym czasie złoży propozycję Jagiellonii.

Umowa 22-letniego Abramowicza wiąże go z Jagiellonią do lata 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 5 mln euro.

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