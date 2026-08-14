Napastnik odejdzie z Legii. Wszystko przez transfer Kuchty

08:36, 14. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  FootballScout

Antonio Colak nie ma przyszłości w Legii Warszawa, po tym, jak do klubu dołączył Jan Kuchta. Pozostać i walczyć o skład ma jednak Mileta Rajović, o czym donosi "FootballScout".

Kibice Legii
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kibice Legii

Colak może żegnać się z Legią

Pierwsze ligowe występy Legii Warszawa pozwalają kibicom z optymizmem patrzeć na dalszą część rozgrywek. Stołeczny zespół w trzech inauguracyjnych kolejkach zgromadził siedem punktów, odnosząc dwa zwycięstwa i raz dzieląc się punktami z przeciwnikiem. Taki start może być dobrym prognostykiem przed kolejnymi miesiącami i rozbudzać ambicje związane z walką o najwyższe cele, włącznie z mistrzostwem Polski.

Jednocześnie trudno uznać kadrę Legii za ostatecznie zamkniętą. Warszawski klub nadal może być aktywny na rynku transferowym, a potencjalne ruchy nie muszą ograniczać się wyłącznie do pozyskiwania nowych zawodników. W najbliższym czasie mogą pojawić się również informacje dotyczące przyszłości piłkarzy obecnie znajdujących się w zespole. Ostatnio informowaliśmy o dwóch takich możliwościach, a teraz doszła trzecia opcja. Według informacji, które przekazał „FootballScout”, z Legii najpewniej odejdzie Antonio Colak, który wraca po kontuzji.

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Wszystko przez fakt, że stołeczny klub kilka dni temu pozyskać Jana Kuchtę, który najpewniej będzie pierwszym wyborem Marka Papszuna w ataku. Co ważne, Mileta Rajovic ma pozostać przy Łazienkowskiej i walczyć o miejsce w składzie. 32-letni Colak dla ekipy z Warszawy rozegrał 20 spotkań i zdobył cztery gole.

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