Alvarez czuje się oszukany. Zmienia strategię wobec Atletico

Julian Alvarez nie żałuje swoich działań związanych z próbą opuszczenia Atletico Madryt. Według Mundo Deportivo Argentyńczyk czuje się oszukany i zamierza podjąć kolejne kroki w sprawie transferu.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico miało postawić Alvarezowi warunek

Julian Alvarez miał wcześniej poinformować Atletico o chęci odejścia. Martin Arevalo, który przeprowadził z napastnikiem wywiad podczas mistrzostw świata, przedstawił jednak istotne kulisy jego późniejszych publicznych wypowiedzi.

Według dziennikarza władze Atletico przekazały zawodnikowi, że musi otwarcie powiedzieć o swoich zamiarach. Dzięki temu kibice mieli wiedzieć, że inicjatywa dotycząca transferu pochodzi od samego piłkarza. Te informacje stoją w sprzeczności z wcześniejszymi doniesieniami o jego rzekomych przeprosinach.

Argentyńczyk ma obecnie czuć się oszukany przez swój klub. Nie jest zadowolony z sytuacji i nadal chce zmienić otoczenie. Według Arevalo napastnik nie może pozostać w Atletico ani chwili dłużej, ponieważ nie czuje się tam komfortowo.

W sprawę nie chce bezpośrednio angażować się Diego Simeone. Szkoleniowiec ma znać stanowisko swojego podopiecznego, lecz ostateczna decyzja dotycząca przyszłości Alvareza należy do władz Atletico. Na razie klub nie daje zgody na jego sprzedaż.

Barcelona pozostaje preferowanym kierunkiem 26-latka. Według Mundo Deportivo zawodnik oraz jego otoczenie mają w najbliższych dniach wykonać kolejne ruchy, które mają doprowadzić do transferu. Katalończycy cierpliwie czekają na rozwój wydarzeń i nie zamierzają obecnie przenosić zainteresowania na alternatywnego napastnika.